ΗΠΑ και Ιράν σε αδιέξοδο έξι μηνών: Τρεις ειδικοί αναλύουν τα σενάρια εξόδου

Έπειτα από έξι μήνες πολεμικών επιχειρήσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε ένα διαρκώς εντεινόμενο αδιέξοδο, το οποίο μεγαλώνει τόσο για την κυβέρνηση Τραμπ όσο και για το καθεστώς του Ιράν. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται ικανή να επικρατήσει στρατιωτικά, ούτε και διατεθειμένη να προβεί σε υποχωρήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Εν μέσω ανταλλαγής πληγμάτων και υιοθέτησης ολοένα και πιο αδιάλλακτης ρητορικής, οι ελπίδες για μια άμεση συμφωνία απομακρύνονται. Το BBC απευθύνθηκε σε τρεις ειδικούς, ζητώντας τους να αναλύσουν πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η σύγκρουση και ποια θα μπορούσε να είναι η έξοδος από το αδιέξοδο.

Η κλιμάκωση της έντασης και ο οικονομικός αποκλεισμός

Οι τελευταίες επιθέσεις μεταξύ των δύο χωρών σημειώθηκαν λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι περνούν σε μια νέα φάση της στρατηγικής τους. Η Ουάσιγκτον επέβαλε ευρύ οικονομικό αποκλεισμό στο Ιράν, μέτρο που επεκτείνεται και στις χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές συναλλαγές μαζί του.

Ο βασικός στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να αναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η παύση των επιθέσεων εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και η λήξη του Μνημονίου Κατανόησης

Η νευραλγική αυτή θαλάσσια εμπορική οδός των Στενών του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστή από τον Φεβρουάριο, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις. Η κατάσταση αυτή προέκυψε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επηρεάζοντας την ελεύθερη διέλευση των πλοίων.

Την ίδια ώρα, έχει εκπνεύσει το Μνημόνιο Κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε ότι εντός 60 ημερών θα επιτυγχανόταν μόνιμη κατάπαυση του πυρός, με την προοπτική να ακολουθήσει μια ευρύτερη συμφωνία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφήνοντας ανοιχτό το μέλλον των σχέσεων.

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε σε ένα νέο χτύπημα, αναρωτώμενος αν θα έπρεπε να τα μετονομάσει σε «Στενά Τραμπ».

Οι αναλύσεις των ειδικών για την επόμενη ημέρα

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα του, τρεις αναλυτές παρουσιάζουν στο BBC τα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την επόμενη ημέρα. Ένας από αυτούς είναι ο Τζέισον Κάμπελ, ανώτερος ερευνητής στο Middle East Institute της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον κ. Κάμπελ, το βασικό πρόβλημα έγκειται στο ότι ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Ο Λευκός Οίκος, όπως ανέφερε, επανεξετάζει διαρκώς ποιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποδεχθεί σε πολιτικό επίπεδο και ποιες υποχωρήσεις θα ήταν διατεθειμένος να κάνει, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Οι αρχικές εκτιμήσεις και η νέα προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Η αρχική εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς ήταν ότι η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ θα ήταν επαρκής για την επίτευξη μιας γρήγορης νίκης στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που διεξήχθησαν δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, οδηγώντας σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Ως εκ τούτου, η Ουάσιγκτον επιχειρεί πλέον να ασκήσει ταυτόχρονα στρατιωτική και οικονομική πίεση στο Ιράν. Αυτή η διπλή προσέγγιση αποτελεί μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος από το παρατεταμένο αδιέξοδο που χαρακτηρίζει τη σύγκρουση τους τελευταίους έξι μήνες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis