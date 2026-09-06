Συναγερμός στο Μαϊάμι: Αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο και συνετρίβη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν ένα αεροσκάφος cargo που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης. Το αεροσκάφος, που έφερε το χαρακτηριστικό λογότυπο της Amazon στην ουρά, κατέληξε εκτός αυτού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί να καλύψουν την ευρύτερη περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες, ενώ το αεροδρόμιο έχει τεθεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας.

Το ατύχημα έξω από το αεροδρόμιο

Αεροσκάφος που φέρει το λογότυπο της Amazon συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι, αφού βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το σημείο του συμβάντος αποτυπώνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό, δημιουργώντας μια ανησυχητική εικόνα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος συνετρίβη σε δρόμο που βρίσκεται έξω από το αεροδρόμιο. Μάλιστα, κατά την πορεία του εκτός διαδρόμου, το αεροσκάφος χτύπησε οχήματα, επιδεινώνοντας την κατάσταση και προκαλώντας περαιτέρω ζημιές στην περιοχή.

Λεπτομέρειες για την πτήση και το αεροσκάφος

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε το περιστατικό, παρέχοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πτήση. Πρόκειται για ένα Boeing 767-300 φορτηγό αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε την πτήση 7598 της 21 Air. Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, όταν το αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο πέρασε εκτός του διαγώνιου διαδρόμου και ακινητοποιήθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα των εγκαταστάσεων, μακριά από τον προκαθορισμένο του διάδρομο.

Επιχειρήσεις διάσωσης και αναφορές για θύματα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι οι μονάδες της έφτασαν στο σημείο και βρήκαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να σβήσουν την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των επιβαινόντων και των τυχόν εμπλεκόμενων στο έδαφος είναι ακόμα υπό εξέταση. Ενώ αρχικά δεν υπήρχαν λεπτομέρειες, αργότερα αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Κυκλοφορούν επίσης ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για πιθανά θύματα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες επιβεβαιώσεις. Στο σημείο του ατυχήματος έχουν σπεύσει άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης της κομητείας Miami-Dade για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η σύνδεση με την Amazon και τα μέτρα του αεροδρομίου

Η FAA αναγνώρισε το αεροσκάφος ως αεροσκάφος της 21 Air. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι το χαρακτήρισε ως πτήση της Prime Air. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας 21 Air αναφέρεται ρητά ότι η Prime Air, η οποία αποτελεί εταιρεία της Amazon, είναι ένας από τους πελάτες της, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σύνδεση του αεροσκάφους με τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ως άμεση συνέπεια του περιστατικού, επιβλήθηκε πλήρης διακοπή προσγειώσεων και απογειώσεων στο αεροδρόμιο. Από τις 15:00 τοπική ώρα, όλοι οι διάδρομοι και οι τροχόδρομοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι (MIA) έχουν κλείσει προσωρινά, και βρίσκεται σε ισχύ ένα «ground stop», επηρεάζοντας το σύνολο των πτήσεων.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους, το οποίο έφερε το χαρακτηριστικό σήμα της Amazon στην ουρά. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διερευνήσει διεξοδικά τα αίτια του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το Boeing 767-300 βγήκε εκτός διαδρόμου και συνετρίβη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis