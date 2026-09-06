Η ακροδεξιά AfD στην πρώτη θέση στη Σαξονία-Άνχαλτ με ποσοστό 44,5%

Σε μια εκλογική αναμέτρηση με προεκτάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου, η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) κατέγραψε μια θριαμβευτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε το πρωτοφανές 44,5% των ψήφων, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Η επίδοση αυτή συνιστά ένα συντριπτικό πλήγμα για τη χριστιανοδημοκρατική ένωση (CDU), η οποία υποχώρησε στο 18,5%.

Ιστορική πρωτιά για την ακροδεξιά

Η εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ένας σχηματισμός της ακροδεξιάς κερδίζει εκλογές σε επίπεδο κρατιδίου στη Γερμανία. Το ποσοστό 44,5% που καταγράφηκε στα exit polls είναι σημαντικά υψηλότερο από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έδιναν στο AfD περίπου 40%-41%. Μάλιστα, το κόμμα υπερδιπλασιάζει ουσιαστικά τη δύναμή του σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εκλογική επιτυχία στην ιστορία του.

Ο τοπικός ηγέτης του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, έκανε λόγο για μια «ιστορική καμπή», υπογραμμίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος. Η ηγεσία του κόμματος διακηρύσσει ήδη ότι διαθέτει τη σαφή λαϊκή εντολή για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατιδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοπική οργάνωση του AfD τελεί υπό την επίσημη επιτήρηση των εγχώριων υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες την κατατάσσουν ως «ακροδεξιά εξτρεμιστική», χαρακτηρισμό που ο Ζίγκμουντ και τα στελέχη του συνεχίζουν να απορρίπτουν.

Το ζήτημα της αυτοδυναμίας και οι συνεργασίες

Παρά τη σαρωτική επικράτηση, η AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στη Βουλή του κρατιδίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το κόμμα διαθέτει 39 από τις 83 έδρες, ενώ χρειάζεται 42 για την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι μένει μόλις τρεις έδρες μακριά από το να κυβερνήσει μόνο του.

Προεκλογικά, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ είχε θέσει ως στόχο την απόλυτη πλειοψηφία, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι το AfD θα μπορούσε να εφαρμόσει χωρίς συμβιβασμούς το πρόγραμμά του. Ωστόσο, μετά τα αποτελέσματα, η Αλις Βάιντελ, Νο1 της παράταξης, έκανε κρούση στο CDU του Φρίντριχ Μερτς, καλώντας το να συμπράξει μαζί τους για να μη μείνει ακυβέρνητο το κρατίδιο. Υπάρχει επίσης το σενάριο το συντηρητικό κόμμα BSW, το οποίο κινείται οριακά κάτω από το όριο του 5%, να καταφέρει να μπει στη Βουλή, οπότε θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα πει «ναι» σε μία συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά.

Συντριπτική ήττα για τους Χριστιανοδημοκράτες

Η επίδοση της AfD συνιστά συντριπτικό πλήγμα για τη χριστιανοδημοκρατική ένωση (CDU), η οποία υποχώρησε στο 18,5%, καταγράφοντας σημαντική μείωση σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021. Το CDU έχει χάσει περίπου τη μισή εκλογική του δύναμη, μένοντας περίπου 26 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από την AfD.

Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Γερμανό καγκελάριο και ηγέτη του CDU, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ήδη δέχεται έντονη κριτική εντός της παράταξης. Ο Μερτς βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δημοτικότητας, και πλέον η πίεση στο εσωτερικό του CDU αυξάνεται δραματικά. Το ερώτημα που τίθεται μετά το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο πώς θα ανακοπεί η άνοδος του AfD, αλλά και εάν ο ίδιος μπορεί να παραμείνει στο τιμόνι των Χριστιανοδημοκρατών μέχρι τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.

Ευρύτερες επιπτώσεις και συμμετοχή

Η εκλογική αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, αν και αφορά ένα ομοσπονδιακό κρατίδιο με μικρή πληθυσμιακή κλίμακα (2,1 εκατομμύρια κάτοικοι), έχει τεράστιο πολιτικό «αποτύπωμα» και επαναχαράσσει τον πολιτικό χάρτη της Γερμανίας. Τυχόν επικράτηση και ανάληψη της περιφερειακής πρωθυπουργίας από το AfD θα σημάνει απευθείας έλεγχο σε νευραλγικούς τομείς, όπως η τοπική αστυνόμευση, η δημόσια εκπαίδευση και η πολιτιστική πολιτική.

Στις κάλπες προσήλθαν από το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου 2026 περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Η συμμετοχή έφτασε στο 76,5%, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά το πρωί της Δευτέρας.

Οι επιδόσεις των άλλων κομμάτων

Πέρα από την πρωτιά της AfD και την υποχώρηση του CDU, τα exit polls έδωσαν επίσης μια εικόνα για τις επιδόσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Die Linke με 9,5% των ψήφων.

Οι Πράσινοι κατέγραψαν ποσοστό 9%, ενώ το SPD περιορίστηκε στο 8%. Το κόμμα BSW κινήθηκε στο όριο εισόδου με 5%, ενώ το FDP έμεινε εκτός κοινοβουλίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis