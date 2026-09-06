Ο Νετανιάχου διέταξε την εκκένωση φυλακίων εποίκων στη Δυτική Όχθη μετά από πιέσεις των ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή για την εκκένωση ορισμένων φυλακίων εποίκων στη Δυτική Όχθη. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από δήλωση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση. Η κίνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού φέρεται να αποτελεί αποτέλεσμα πιέσεων που ασκήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εντολή για εκκένωση και η αντίδραση Σμότριτς

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε οδηγία για την εκκένωση ορισμένων φυλακίων εποίκων στη Δυτική Όχθη. Ο Σμότριτς προέβη σε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου στην Ιερουσαλήμ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια ακριβώς φυλάκια αφορά η πρωθυπουργική απόφαση.

Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι επικεφαλής ακροδεξιού κόμματος και ένθερμος υποστηρικτής της προσάρτησης ολόκληρης της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ, δεν έκρυψε την αντίθεσή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «δεν του άρεσε αυτή η οδηγία», υπογραμμίζοντας την πολιτική διαφωνία του με την κίνηση του πρωθυπουργού.

Οι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η απόφαση του πρωθυπουργού Νετανιάχου ελήφθη έπειτα από αμερικανικές πιέσεις. Ειδικότερα, το Ynet, ένας από τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Ισραήλ, αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον άσκησε πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση για την εκκένωση των συγκεκριμένων φυλακίων.

Μέχρι στιγμής, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η έλλειψη επίσημης τοποθέτησης από την πλευρά του πρωθυπουργικού γραφείου αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της επιβεβαίωσης των αναφορών περί αμερικανικών παρεμβάσεων.

Η φύση των φυλακίων και η θέση του διεθνούς δικαίου

Τα συγκεκριμένα φυλάκια, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της εντολής εκκένωσης, συχνά αποτελούνται από λίγα τροχόσπιτα, προκατασκευασμένες κατοικίες ή άλλες πρόχειρες κατασκευές. Αυτές οι δομές έχουν ανεγερθεί χωρίς την επίσημη έγκριση των ισραηλινών αρχών, γεγονός που τις καθιστά μη αδειοδοτημένες.

Η κατασκευή και η επέκταση ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων αυτών των φυλακίων, θεωρούνται παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου. Η περιοχή της Δυτικής Όχθης βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, και η δημιουργία οικισμών εκεί έχει αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς κριτικής.

Η προηγούμενη δέσμευση του Νετανιάχου και η επέκταση των οικισμών

Στα τέλη Αυγούστου, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε δεσμευτεί να συνεχίσει την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση. Αυτή η προηγούμενη δέσμευση έρχεται σε αντίθεση με τη σημερινή εντολή για εκκένωση, υποδηλώνοντας μια πιθανή αλλαγή στάσης ή μια απόφαση υπό εξωτερική επιρροή.

Η κατασκευή και η επέκταση ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Νετανιάχου. Ορισμένοι οικισμοί δημιουργούνται με επίσημη κυβερνητική απόφαση, ενώ άλλοι ξεκινούν ως μη αδειοδοτημένα φυλάκια, τα οποία μπορεί να είναι γεωργικού ή άλλου χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και η εκ των υστέρων έγκριση και νομιμοποίησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Οι δηλώσεις του Σμότριτς για την «επανάσταση» στη Δυτική Όχθη

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, πέρα από την αντίθεσή του στην εντολή εκκένωσης, υποστήριξε σήμερα ότι έχει πραγματοποιήσει μια «επανάσταση» στην περιοχή της Δυτικής Όχθης. Αναφέρθηκε στην κατασκευή και νομιμοποίηση «χωριών, αγροκτημάτων, δρόμων και χιλιάδων κατοικιών» ως μέρος αυτής της «επανάστασης».

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Σμότριτς, η σημερινή απόφαση του πρωθυπουργού αφορά φυλάκια που έχουν ανεγερθεί σε περιοχές οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Αυτά τα συγκεκριμένα φυλάκια δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη επίσημη άδεια από τις ισραηλινές αρχές, καθιστώντας τα μη νόμιμα κατά την ισραηλινή νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki