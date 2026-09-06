Νέες απειλές Νετανιάχου κατά του Ιράν εν μέσω ανησυχιών για επίθεση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας με σαφήνεια την αποφασιστικότητα της χώρας του να ολοκληρώσει την ανατροφή του ιρανικού καθεστώτος. Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Νετανιάχου προειδοποίησε με έντονο ύφος ότι αν το Ιράν προβεί σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ, θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί. Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ειδικά ενόψει των επικείμενων εβραϊκών εορτών.

Επίθεση και αποφασιστικότητα για ανατροπή του καθεστώτος

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε για ακόμη μία φορά κατά του Ιράν, εκφράζοντας την ακλόνητη θέση του Ισραήλ. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι το Ισραήλ «είναι αποφασισμένο να ολοκληρώσει την αποστολή ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη μακροχρόνια στρατηγική του Ισραήλ απέναντι στην Τεχεράνη και την επιθυμία για αλλαγή στην ηγεσία της.

Στο ίδιο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο εκφωνήθηκε στα εβραϊκά και δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου προχώρησε σε μια ακόμη πιο εμφατική δήλωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «το τέλος του πλησιάζει», αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς. Αυτή η φράση εντείνει την αίσθηση της αποφασιστικότητας και της πίεσης που ασκεί το Ισραήλ προς το Ιράν.

Σκληρή προειδοποίηση για πιθανή επίθεση

Πέρα από τις δηλώσεις περί ανατροπής, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απηύθυνε μια ξεκάθαρη και ισχυρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Ο Νετανιάχου δήλωσε ρητά: «Εάν το Ιράν κάνει λάθος υπολογισμό και επιτεθεί στο Ισραήλ, θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί». Η προειδοποίηση αυτή αποτελεί μια σαφή αποτροπή, τονίζοντας τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για το Ιράν σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής.

Η φύση του «πλήγματος» που περιέγραψε ο Νετανιάχου ως «αδιανόητο» υποδηλώνει την σοβαρότητα της απάντησης που θα μπορούσε να δώσει το Ισραήλ. Αυτή η δήλωση έχει ως στόχο να αποτρέψει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από την πλευρά του Ιράν, καθιστώντας σαφείς τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης.

Χαρακτηρισμοί για την κατάσταση του ιρανικού καθεστώτος

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε και σε μια αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του ιρανικού καθεστώτος. Υποστήριξε ότι το καθεστώς «είναι αδύναμο, παλεύει για την επιβίωσή του, κλονίζεται». Αυτές οι περιγραφές σκιαγραφούν μια εικόνα εσωτερικής αδυναμίας και αστάθειας εντός του Ιράν, σύμφωνα με την ισραηλινή οπτική.

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ενδέχεται να αποσκοπούν στην υπονόμευση της εικόνας του ιρανικού καθεστώτος τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς τη διεθνή κοινότητα. Η δήλωση ότι το καθεστώς «κλονίζεται» ενισχύει την αφήγηση περί επικείμενης αλλαγής, όπως την επιθυμεί το Ισραήλ.

Ανησυχίες ενόψει των εβραϊκών εορτών

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου έγιναν σε μια περίοδο όπου επικρατούν έντονες ανησυχίες στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, υπάρχουν φόβοι και εκτιμήσεις ότι το Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επίθεση κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της περιόδου των εβραϊκών εορτών. Αυτή η περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδοχή, με την έναρξη του Ρος Ασανά, της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς.

Η χρονική στιγμή των προειδοποιήσεων του Νετανιάχου δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια ευαίσθητη περίοδο για το Ισραήλ, κατά την οποία οι εορτασμοί ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο. Η πιθανότητα μιας επίθεσης κατά τη διάρκεια αυτών των ιερών ημερών ενισχύει την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα των ισραηλινών αρχών για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής.

Με πληροφορίες από: Topontiki