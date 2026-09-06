Πιστόλι Luger ανασύρθηκε από λίμνη στην Γαλλία: Εξελίξεις σε τετραπλό μακελειό

Ένα βαριά διαβρωμένο πιστόλι Luger ανασύρθηκε πρόσφατα από τον πυθμένα της λίμνης Ανεσί στη Γαλλία, φέρνοντας στο φως ένα εύρημα που μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας πολύχρονης έρευνας. Το πιστόλι, εν μέρει καλυμμένο με άμμο, εντοπίστηκε από έναν Βρετανό παραθεριστή. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτό το εύρημα ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση ενός τετραπλού φονικού που παραμένει άλυτο εδώ και 14 χρόνια, ένα από τα πιο μυστηριώδη και βίαια εγκλήματα στην Ευρώπη.

Το εύρημα στη λίμνη Ανεσί

Ένα παλιό πιστόλι, τύπου Luger, ανασύρθηκε από τα νερά της λίμνης Ανεσί, η οποία βρίσκεται στην περιοχή των Άλπεων της Γαλλίας. Το εύρημα αυτό, το οποίο ήταν βαριά διαβρωμένο και εν μέρει καλυμμένο με άμμο, εντοπίστηκε από έναν Βρετανό παραθεριστή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή. Η ανακάλυψη αυτή πραγματοποιήθηκε στον πυθμένα της λίμνης, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει τις αρχές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η κατάσταση του πιστολιού, με τη βαριά διάβρωση και την κάλυψη από άμμο, υποδηλώνει ότι παρέμενε στον πυθμένα της λίμνης για αρκετά χρόνια. Η εύρεση του όπλου θεωρείται από τους ερευνητές ως μια δυνητικά σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια εξιχνίασης ενός από τα πιο μυστηριώδη και βίαια εγκλήματα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη.

Η σύνδεση με το τετραπλό φονικό

Το ανασυρθέν πιστόλι Luger ενδέχεται να δώσει τη λύση σε ένα τετραπλό φονικό που παραμένει άλυτο εδώ και 14 χρόνια. Η υπόθεση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ανεξιχνίαστα εγκλήματα, με τις έρευνες να συνεχίζονται για περισσότερο από μία δεκαετία χωρίς να έχουν προκύψει σαφή αποτελέσματα σχετικά με τους δράστες ή τα κίνητρα.

Η πιθανή σύνδεση του όπλου με το έγκλημα προσφέρει νέα δεδομένα στην πολύπλοκη αυτή υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει εκτενώς τις αρχές και την κοινή γνώμη. Η εύρεση του πιστολιού θεωρείται πλέον ως μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια εξιχνίασης του βίαιου αυτού περιστατικού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο βίαια στην Ευρώπη.

Η αποκάλυψη από τη «Mail on Sunday»

Οι αποκαλυπτικές εικόνες ενός παλιού πιστολιού, το οποίο εντοπίστηκε στη λίμνη των Άλπεων, δημοσιεύτηκαν αποκλειστικά από τη «Mail on Sunday». Η δημοσίευση αυτή έφερε στο φως το εύρημα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίλυση της υπόθεσης του τετραπλού φονικού, προσφέροντας νέα στοιχεία στην έρευνα.

Η αποκλειστική αυτή δημοσίευση της «Mail on Sunday» έδωσε δημοσιότητα στην ανακάλυψη, καθιστώντας το εύρημα μέρος της ευρύτερης συζήτησης γύρω από το άλυτο έγκλημα. Οι αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν πλήρως τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εύρεση του πιστολιού για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η σημασία του ευρήματος για την έρευνα

Η κατάσταση του πιστολιού, αν και βαριά διαβρωμένο και εν μέρει καλυμμένο με άμμο, δεν μειώνει τη σημασία του ως πιθανού αποδεικτικού στοιχείου. Οι τεχνικές αναλύσεις που θα ακολουθήσουν αναμένεται να προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για την προέλευσή του και την πιθανή χρήση του στην υπόθεση του τετραπλού φονικού. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί μια νέα ελπίδα για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Το γεγονός ότι το όπλο βρέθηκε στον πυθμένα της λίμνης Ανεσί, έναν τόπο που συνδέεται με το έγκλημα, ενισχύει την ελπίδα για την εξιχνίαση του τετραπλού φονικού. Η ανακάλυψη αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση στην έρευνα, η οποία επί 14 χρόνια παρέμενε σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι, προσφέροντας πιθανώς τα στοιχεία που έλειπαν για την επίλυση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta