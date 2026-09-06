Οι γερμανικές αρχές αναζητούν 48χρονο ύποπτο για δολιοφθορές στο ηλεκτρικό δίκτυο

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στη Γερμανία, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένες επιχειρήσεις με στόχο τον εντοπισμό ενός 48χρονου άνδρα από το Γκέβελσμπεργκ. Ο εν λόγω άνδρας θεωρείται ο βασικός ύποπτος για μια σειρά αποπειρών δολιοφθοράς που έχουν σημειωθεί σε υποσταθμούς και εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού δικτύου, επηρεάζοντας διαφορετικά κρατίδια της χώρας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι ενέργειες του υπόπτου έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της Γερμανίας. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την επιχείρηση ως «κρεσέντο», υποδηλώνοντας την ένταση και την έκταση των προσπαθειών για τη σύλληψή του.

Ανάληψη ευθύνης και αυθεντικότητα επιστολών

Ο 48χρονος άνδρας, το όνομα του οποίου αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ως Daniel V., έχει αναλάβει την ευθύνη για τις ενέργειές του μέσω δύο επιστολών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Deutsche Welle, στις επιστολές αυτές ο Daniel V. δηλώνει ρητά ότι ο απώτερος στόχος του ήταν να πλήξει την παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα.

Οι ερευνητές έχουν αξιολογήσει τις επιστολές και τις θεωρούν αυθεντικές. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα κείμενα περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιθέσεις, οι οποίες, κατά την κρίση των αρχών, θα μπορούσαν να είναι γνωστές μόνο σε κάποιον που είχε άμεση και προσωπική γνώση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν.

Στοχευμένες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Βάσει των επιστολών ανάληψης ευθύνης, ο ύποπτος συνδέεται με απόπειρες επιθέσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο που έλαβαν χώρα σε περιοχές γύρω από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Γένσβαλντε και του Σβάρτσε Πούμπε. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί βρίσκονται εντός των ορίων του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου.

Επιπλέον, ο Daniel V. συνδέει τον εαυτό του με περιστατικά που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης που βρίσκονται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι περιοχές στις οποίες αναφέρονται αυτά τα περιστατικά είναι οι Γκορ, Μπέργκχαϊμ-Ράιντ, Ντόρμαγκεν και Βάισβαϊλερ. Οι ενέργειες αυτές υποδηλώνουν μια ευρεία γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων του υπόπτου.

Εντοπισμός αυτοσχέδιων μηχανισμών και εκρηκτικών

Στο πλαίσιο των ερευνών τους, οι γερμανικές αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά αρκετές αυτοσχέδιες διατάξεις εκτόξευσης. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Μπέργκχαϊμ βρέθηκαν εννέα τέτοιοι μηχανισμοί, ενώ στο Ντόρμαγκεν εντοπίστηκαν δύο και στο Βάισβαϊλερ μία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, οι εν λόγω μηχανισμοί ήταν σχεδιασμένοι να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση αγώγιμου υλικού προς γραμμές υψηλής τάσης. Ο στόχος αυτής της μεθόδου ήταν η πρόκληση βραχυκυκλωμάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο. Παρά τις ενέργειες αυτές, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία μεγάλης κλίμακας διακοπή της ηλεκτροδότησης ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων περιστατικών.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στο κρατίδιο της Σαξονίας, όπου εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά σε δύο υποσταθμούς. Οι πληροφορίες για την ύπαρξη αυτών των μηχανισμών προήλθαν επίσης από μια επιστολή ανάληψης ευθύνης που είχε παραδοθεί στην αστυνομία.

Το κίνητρο της «καταπολέμησης των ορυκτών καυσίμων»

Ένα κοινό και καθοριστικό στοιχείο που συνδέει όλες τις περιοχές όπου έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών είναι η παρουσία ή η άμεση γειτνίαση με εγκαταστάσεις που σχετίζονται στενά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Αυτό το γεγονός ενισχύει την εκτίμηση των αρχών σχετικά με το κίνητρο του υπόπτου.

Στις επιστολές του, ο συντάκτης υποστηρίζει με σαφήνεια ότι το βασικό κίνητρό του για την πραγματοποίηση αυτών των ενεργειών είναι η «καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την περιβαλλοντική του ατζέντα και εξηγεί τη στόχευση συγκεκριμένων τύπων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Με πληροφορίες από: Reader