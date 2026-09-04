Ο Τραμπ βλέπει «καλή πιθανότητα» για συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή ειδικών απεσταλμένων, του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μια συγκεκριμένη πρόταση για την ειρήνη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Αποστολή για την ειρήνη σε Ρωσία και Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τους οποίους χαρακτήρισε «σπουδαίους διαπραγματευτές», έχουν αναχωρήσει με την αποστολή να διερευνήσουν τις δυνατότητες για την επίτευξη μιας συμφωνίας. «Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι τους έστειλε «για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι». Ο Τραμπ δεν είπε αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες ή μόνο στη μία από αυτές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να επισκεφθούν το Κίεβο την Κυριακή, αφού πρώτα μεταβούν στη Μόσχα. Νωρίτερα, δύο πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι δύο απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να συνεχίσουν για το Κίεβο. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διανύει το πέμπτο έτος του.

Επίσημο δείπνο με τον πρόεδρο της Κίνας

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσιγκτον έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την προσδοκία του για τη συνάντηση, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα». Οι δηλώσεις αυτές μεταδόθηκαν από το ΑΠΕ ΜΠΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει ο Αμερικανός πρόεδρος στις σχέσεις με το Πεκίνο.

Αναβάθμιση του προεδρικού αεροσκάφους

Ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Τραμπ ήταν οι εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας του προεδρικού αεροσκάφους. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε δωριθεί στις ΗΠΑ από το Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανέφερε ότι η διάρκεια των εργασιών θα είναι μεγαλύτερη από το αρχικά αναμενόμενο. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «θα χρειαστούν περίπου 60 ημέρες και θα σταλεί τον Οκτώβριο για να τελειοποιηθεί». Προηγουμένως, είχε υποστηρίξει ότι για την αναβάθμιση θα χρειαζόταν περίπου έναν μήνα.

Προηγούμενο περιστατικό και μελλοντικό ταξίδι

Η αναγκαιότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας του προεδρικού αεροσκάφους είχε αναδειχθεί τον Ιούλιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρισκόταν στην Τουρκία, αναγκάστηκε να επιστρέψει με διαφορετικό αεροσκάφος λόγω μιας απειλής ασφαλείας. Αυτό το περιστατικό υπογράμμισε την κρισιμότητα των μέτρων ασφαλείας για τις προεδρικές μετακινήσεις.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιήσει ταξίδι στην Ιρλανδία. Αυτό το ταξίδι εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών του δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις προσπάθειες για την ειρήνη στην Ουκρανία και τις συζητήσεις με την Κίνα.

Με πληροφορίες από: News.gr