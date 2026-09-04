Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Νέα αμερικανική πρόταση σε Κίεβο και Μόσχα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε απόψε τη θέση του ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχει την πρόθεση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτή η δήλωση έγινε στο πλαίσιο σχολίων του για ένα πρόσφατο περιστατικό στη Λειψία. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή δύο ειδικών απεσταλμένων, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, σε Ρωσία και Ουκρανία, με σκοπό την παρουσίαση μιας πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου.

Δηλώσεις για το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε απόψε, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, την εκτίμησή του ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ. Η τοποθέτηση αυτή του Αμερικανού προέδρου ήρθε ως σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο γεγονός που απασχολεί την επικαιρότητα.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Για το περιστατικό αυτό, οι γερμανικές αρχές έχουν επιρρίψει ευθύνες στη Μόσχα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε τη στενή του επικοινωνία και τη γνώση του για τον Ρώσο πρόεδρο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ».

Αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν την προσωπική του άποψη σχετικά με τις προθέσεις της Ρωσίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των χωρών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η επανάληψη αυτής της θέσης από τον Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ορισμένων δυτικών χωρών παραμένουν τεταμένες, ειδικά μετά το περιστατικό στη Λειψία.

Νέα αμερικανική πρόταση για τον πόλεμο

Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά τις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Όπως γνωστοποίησε, δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να ταξιδέψουν τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία.

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της διπλωματικής αποστολής είναι η παρουσίαση μιας νέας πρότασης, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς να αναλάβει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, προσπαθώντας να συμβάλει στην εξεύρεση μιας λύσης για την παύση των εχθροπραξιών.

Η αποστολή των δύο απεσταλμένων σε αυτές τις δύο χώρες σηματοδοτεί μια συγκεκριμένη προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές διεργασίες. Η παρουσίαση μιας συγκεκριμένης πρότασης από τους απεσταλμένους αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο των συζητήσεων με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ελπίδες για «ώθηση στα πράγματα» και πιθανότητα επιτυχίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του αναφορικά με την πιθανή επιτυχία της αποστολής των ειδικών απεσταλμένων του. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τους έστειλε «για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ώθηση στα πράγματα».

Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει «μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του στην αποτελεσματικότητα αυτής της νέας διπλωματικής πρωτοβουλίας. Οι δηλώσεις αυτές, που έγιναν σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αντικατοπτρίζουν την ελπίδα της αμερικανικής ηγεσίας για την επίτευξη προόδου στις προσπάθειες για την ειρήνευση.

Η προσδοκία για «ώθηση στα πράγματα» υποδηλώνει την επιθυμία να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που ενδεχομένως υπάρχουν στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία. Η αναφορά σε «καλή πιθανότητα» επιτυχίας δείχνει μια μετρημένη αλλά υπαρκτή αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης λύσης.

Το πλαίσιο των δηλώσεων

Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκαν απόψε, κατά τη διάρκεια συζήτησής του με δημοσιογράφους. Το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι δηλώσεις ήταν το Οβάλ Γραφείο, ο χώρος εργασίας του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Εκεί, ο Τραμπ παρουσίασε τις νέες αυτές εξελίξεις, τόσο αναφορικά με την εκτίμησή του για τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο και για τη νέα διπλωματική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η άμεση επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Τύπου στο Οβάλ Γραφείο επέτρεψε την άμεση διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τις νέες αυτές κινήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki