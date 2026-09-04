Επέτειος 11ης Σεπτεμβρίου: Τέσσερις πρώην πρόεδροι στο Ground Zero, απών ο Ντόναλντ Τραμπ

Τέσσερις εν ζωή πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Ο. Μπους και ο Μπιλ Κλίντον, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, για την 25η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στην τελετή της Νέας Υόρκης, επιλέγοντας να τιμήσει την επέτειο στο Πεντάγωνο, στην Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια. Η φετινή επέτειος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις επιθέσεις. Η παρουσία των τεσσάρων πρώην προέδρων στο Ground Zero δημιουργεί μια σπάνια συγκέντρωση κορυφαίων πολιτικών προσώπων, την ώρα που ο Τραμπ θα τιμήσει την επέτειο σε διαφορετική τοποθεσία.

Η παρουσία των πρώην προέδρων στη Νέα Υόρκη

Οι Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Ο. Μπους και Μπιλ Κλίντον θα βρεθούν στην Νέα Υόρκη για να τιμήσουν την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Η συνύπαρξη αυτών των τεσσάρων εν ζωή πρώην προέδρων στο Ground Zero αποτελεί μια σπάνια συγκέντρωση πρώην και νυν κορυφαίων πολιτικών προσώπων της χώρας.

Στην τελετή του Ground Zero, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα εκπροσωπήσει τον Λευκό Οίκο, προσδίδοντας επιπλέον επίσημο χαρακτήρα στην εκδήλωση μνήμης των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για το Πεντάγωνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, θα τιμήσουν την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο, στην Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. Αυτή η τοποθεσία επιλέχθηκε από τον πρώην πρόεδρο για την εκδήλωση μνήμης.

Το Πεντάγωνο αποτελούσε έναν από τους τρεις βασικούς στόχους που χτυπήθηκαν άμεσα κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Νέα Υόρκη και το Ground Zero, όπου θα συγκεντρωθούν οι άλλοι τέσσερις πρώην πρόεδροι.

Ερωτήματα γύρω από την απουσία από το Ground Zero

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην παρευρεθεί στην τελετή του Ground Zero στη Νέα Υόρκη προκάλεσε ερωτήματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η ομάδα του είχε αρχικά εξετάσει το ενδεχόμενο της παρουσίας του στην τελετή μνήμης.

Ωστότε, το δημοσίευμα ανέφερε ότι η ομάδα του τελικά αποθαρρύνθηκε από την παρουσία του εκεί, λόγω της έμφασης που δίνεται στον μη κομματικό χαρακτήρα της εκδήλωσης στον συγκεκριμένο χώρο μνήμης.

Η αντίδραση του Τραμπ και η υπεράσπιση των New York Times

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε έντονα την εκδοχή που παρουσίασαν οι New York Times σχετικά με την απουσία του. Επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Μάγκι Χάμπερμαν, κατηγορώντας την ότι κατασκεύασε την ιστορία πως δεν θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη επειδή δεν μπορούσε να εκφωνήσει ομιλία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν τον ενδιέφερε να μιλήσει στην τελετή μνήμης, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση ως «σεμνή τελετή» στην οποία, όπως δήλωσε, κανείς δεν εκφωνεί ομιλίες. Οι New York Times, από την πλευρά τους, υπερασπίστηκαν το ρεπορτάζ τους, αναφέροντας ότι βασίστηκε σε πληροφορίες από πολλά πρόσωπα που γνώριζαν τις συζητήσεις και τον σχεδιασμό της τελετής.

Συμβολισμός της επετείου και πρόσφατη δικαστική εξέλιξη

Η φετινή επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις φονικές επιθέσεις. Η παρουσία των τεσσάρων πρώην προέδρων στο Ground Zero δημιουργεί μια σπάνια συγκέντρωση πρώην και νυν κορυφαίων πολιτικών προσώπων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή του Τραμπ να τιμήσει την επέτειο σε διαφορετική τοποθεσία.

Η είδηση της απουσίας του πρώην προέδρου από τη Νέα Υόρκη έγινε γνωστή λίγες ώρες μετά από μια σημαντική δικαστική απόφαση. Αμερικανός στρατιωτικός δικαστής έκρινε απαράδεκτες τις ομολογίες που φέρεται να είχε δώσει σε πράκτορες του FBI ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο οποίος θεωρείται ο φερόμενος εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta