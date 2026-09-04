Η Ρωσία έπληξε την έδρα της SBU στο Κίεβο με drone, ανακοίνωσε ο Ζελένσκι

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026). Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το drone στόχευε απευθείας το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, μέσα στο κεντρικό κτίριο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου του Κιέβου.

Η ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη στην ανακοίνωση αυτή μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, την οποία χρησιμοποίησε αφού μίλησε με τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, επιβεβαιώθηκε το χτύπημα που δέχθηκε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε συγκεκριμένα πως «δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντιμίρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας». Πρόσθεσε επίσης ότι ο στόχος του drone ήταν ιδιαίτερα συγκεκριμένος, καθώς «το drone στόχευε απευθείας στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας μέσα σε αυτό το κτίριο».

Ο στόχος της επίθεσης και η τοποθεσία

Η επίθεση επικεντρώθηκε στο κεντρικό κτίριο της SBU, το οποίο βρίσκεται σε μια κεντρική οδό της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η οδός Βολοντιμίρσκα αποτελεί έναν σημαντικό άξονα στο Κίεβο, ενώ η τοποθεσία του κτιρίου είναι απέναντι από τον ιστορικό καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της πόλης.

Η ακρίβεια του χτυπήματος, όπως περιγράφηκε από τον πρόεδρο Ζελένσκι, υποδηλώνει μια στοχευμένη ενέργεια. Η δήλωση ότι το drone είχε ως άμεσο στόχο το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας εντός του κτιρίου, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επίθεσης και την επιλογή του στόχου από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Από την επίθεση με το ρωσικό drone, υπήρξαν τραυματισμοί ατόμων. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι συνολικά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα του χτυπήματος. Αυτός ο αριθμός επιβεβαιώθηκε από τις επίσημες αρχές της πόλης, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των συνεπειών της επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η παρουσία τραυματιών καταδεικνύει τον αντίκτυπο της επίθεσης στον πληθυσμό και στις υποδομές. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την παροχή βοήθειας στα θύματα και την εκτίμηση της κατάστασης στο σημείο της έκρηξης.

Εικόνες και μαρτυρίες από το σημείο

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατούσε στο κέντρο της πρωτεύουσας αμέσως μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, γεγονός που επιβεβαίωνε την έκταση και τη σφοδρότητα του πλήγματος που δέχθηκε το κτίριο της SBU.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης ανέφεραν την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρα κατέφθασαν γρήγορα στην περιοχή, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και μεταφέροντας τους τραυματίες, ενώ οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του χτυπήματος βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader