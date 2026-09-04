Ρωσικό drone έπληξε τα κεντρικά της SBU στο Κίεβο, στόχος το γραφείο του επικεφαλής

Ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Κίεβο, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Volodymyrska, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο να επισημαίνει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατευθυνόταν απευθείας προς το γραφείο του επικεφαλής της SBU. Από την πτώση του drone, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, ενώ ξέσπασε και πυρκαγιά σε μη κατοικημένο κτίριο.

Το πλήγμα στο κέντρο του Κιέβου

Η επίθεση με ρωσικό drone σημειώθηκε στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας, στο κεντρικό κτίριο της SBU. Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται σε μια κεντρική τοποθεσία, στην οδό Volodymyrska, ακριβώς απέναντι από τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας τη σοβαρότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, το ρωσικό drone είχε ως συγκεκριμένο στόχο το γραφείο του επικεφαλής της SBU, υποδηλώνοντας μια στοχευμένη ενέργεια. Η πτώση του drone προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Η επιβεβαίωση από τον πρόεδρο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην επίσημη δήλωσή του, επιβεβαίωσε ότι το ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της SBU. Ο ίδιος ανέφερε λεπτομερώς ότι το drone κατευθυνόταν ευθέως προς το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ, στο συγκεκριμένο κτίριο στην οδό Volodymyrska. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ακρίβεια του πλήγματος και τον προφανή στόχο του.

Ο αρχηγός του κράτους επικοινώνησε προσωπικά με τον επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ, αμέσως μετά το περιστατικό. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε εντολή στον κ. Πόκλαντ να απαντήσει στους Ρώσους για το συγκεκριμένο πλήγμα με τρόπο ανάλογο, αποφασιστικό και, εφόσον είναι δυνατό, «καθρεφτικά». Αυτή η εντολή δόθηκε με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν πρώτα οι απαραίτητες προετοιμασίες για την απάντηση.

Συνέπειες και τραυματισμοί στην περιοχή

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, παρείχε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της επίθεσης. Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, η οποία προκλήθηκε από την πτώση του drone. Συγκεκριμένα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στη στέγη ενός μη κατοικημένου κτιρίου, προκαλώντας την πυρκαγιά.

Από την πτώση του drone, πέντε άνθρωποι είναι μέχρι στιγμής γνωστό ότι τραυματίστηκαν στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι. Οι διασώστες και οι διασώστες υγείας κινητοποιήθηκαν άμεσα στο σημείο του περιστατικού. Τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ οι υπηρεσίες συνεχίζουν το έργο τους.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Μετά την επίθεση, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης βρέθηκαν άμεσα στο σημείο του πλήγματος. Η κινητοποίηση ήταν άμεση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της επίθεσης και να παρασχεθεί βοήθεια στους πληγέντες. Οι ομάδες διάσωσης και οι υγειονομικές μονάδες εργάζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι όλοι οι άνθρωποι που επλήγησαν από το περιστατικό θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη. Η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και στην παροχή περίθαλψης, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι λεπτομέρειες του πλήγματος, το οποίο, όπως επανέλαβε, κατευθυνόταν ευθέως προς το γραφείο του επικεφαλής της SBU.

Με πληροφορίες από: Topontiki