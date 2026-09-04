Ο αντιπρόεδρος του CHP παραιτήθηκε μετά το βίντεο με την επίθεση στην πρώην σύντροφο

Σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει αίσθηση στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Μπερχάν Σιμσέκ, υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Σιμσέκ αποχώρησε από τη θέση του στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος, μετά την αποκάλυψη ενός βίντεο που τον φέρει να ασκεί βία στην πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ. Η Οζλέμ Σανβέρ, η οποία συνδεόταν με τον πολιτικό για δέκα χρόνια, είχε ήδη καταγγείλει περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας.

Το βίντεο της επίθεσης και οι καταγγελίες

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφει λεπτό προς λεπτό σκηνές βίας με πρωταγωνιστή τον Μπερχάν Σιμσέκ. Στις εικόνες, ο Σιμσέκ φαίνεται να κλωτσά το πόδι της Οζλέμ Σανβέρ, ενώ βρίσκονται στον κήπο του σπιτιού τους. Ακολούθως, την σέρνει με τη βία προς το εσωτερικό της οικίας, αδιαφορώντας πλήρως για τις επανειλημμένες εκκλήσεις της «Άσε με».

Η Οζλέμ Σανβέρ είχε ήδη προβεί σε νομικές ενέργειες, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη τον Απρίλιο του 2026. Στην προσφυγή της, υποστήριζε ότι είχε υποστεί εκτεταμένη σωματική και ψυχολογική βία από τον πρώην σύντροφό της. Επιπλέον, σε προηγούμενες καταθέσεις της, είχε αναφέρει και άλλες περιπτώσεις σωματικής βίας, καθώς και κατηγορίες για εξύβριση και απειλές που δέχτηκε από τον Σιμσέκ.

Δικαστική παρέμβαση και μέτρα προστασίας

Η υπόθεση της Οζλέμ Σανβέρ εξετάστηκε από το Οικογενειακό Δικαστήριο της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τις καταγγελίες, αποφάσισε την επιβολή περιοριστικών και προστατευτικών μέτρων σε βάρος του Μπερχάν Σιμσέκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο του νόμου υπ’ αριθμόν 6284, ο οποίος αφορά την προστασία από τη βία.

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν στον πρώην αντιπρόεδρο του CHP έχουν διάρκεια δύο μηνών, με στόχο την ασφάλεια και την προστασία της Οζλέμ Σανβέρ. Η παραίτηση του Σιμσέκ από την κομματική του θέση θεωρείται άμεση συνέπεια των σοβαρών αυτών αποκαλύψεων και της δικαστικής παρέμβασης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr