Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει θραύσματα των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Φρανκφούρτη

Το Βρετανικό Μουσείο προχώρησε στην απόφαση να δανείσει δύο θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φρανκφούρτης, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από το ίδιο το μουσείο. Η κίνηση αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών, ειδικά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη στάση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ.

Ο δανεισμός και η έκθεση στη Φρανκφούρτη

Η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου αφορά τον δανεισμό δύο θραυσμάτων από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα φιλοξενηθεί στη Φρανκφούρτη. Συγκεκριμένα, η έκθεση αυτή είναι αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα.

Η γερμανική έκθεση φέρει τον τίτλο «Η γέννηση των θεών» και πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής Liebieghaus Skulpturensammlung. Έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει για αρκετούς μήνες, ξεκινώντας από τις 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώνοντας τις 25 Ιουλίου του 2027.

Μέσω της έκθεσης αυτής, επιχειρείται η αναπαράσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα, χρησιμοποιώντας νέες ερμηνείες. Τα θραύσματα από το Βρετανικό Μουσείο θα αποτελέσουν μέρος αυτής της προσπάθειας.

Η επιβεβαίωση και οι αρχικοί σχεδιασμοί

Το γερμανικό Μουσείο, με ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι έχει συγκεντρώσει δάνεια υψηλού επιπέδου για την έκθεση. Μεταξύ των ιδρυμάτων που συνεισφέρουν εκθέματα βρίσκεται και το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για επιλεγμένα εκθέματα από τη συλλογή του βρετανικού ιδρύματος, χωρίς ωστόσο να παρέχονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα θραύσματα που δανείζονται. Αυτό αφήνει ένα περιθώριο για ερμηνείες ως προς την ακριβή φύση των αντικειμένων.

Αρχικά, ο σχεδιασμός της έκθεσης προέβλεπε και την παρουσία θραυσμάτων από την Αθήνα. Ωστόσο, αυτό το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα η έκθεση να μην περιλαμβάνει ελληνικά θραύσματα από την Αθήνα.

Το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η απόφαση για τον δανεισμό των θραυσμάτων έρχεται σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο. Η συζήτηση έχει ενταθεί μετά την αλλαγή στη στάση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, σχετικά με την επιστροφή των Γλυπτών.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αποτελούν ένα διαχρονικό θέμα αντιπαράθεσης και διεκδίκησης. Κάθε κίνηση που αφορά τη διαχείριση ή την έκθεσή τους εκτός Ελλάδας προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις.

Προηγούμενοι δανεισμοί από το Βρετανικό Μουσείο

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Βρετανικό Μουσείο προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση δανεισμού τμημάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα. Έχει υπάρξει ένα προηγούμενο περιστατικό που καταγράφηκε το 2014.

Τότε, το Βρετανικό Μουσείο είχε μεταφέρει τη μαρμάρινη μορφή του θεού Ιλισού στο μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης. Το γεγονός αυτό είχε επίσης προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση και την ιδιοκτησία των αρχαιολογικών θησαυρών.

Με πληροφορίες από: Reader