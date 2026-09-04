Οι πυρκαγιές σάρωσαν την Ευρώπη: 5,4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη το καλοκαίρι του 2026

Το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίστηκε από ένα κύμα καταστροφικών πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες καμένες εκτάσεις. Περίπου 5,4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά από περισσότερες από 1.000 πυρκαγιές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος Effis καταγράφουν μια εποχή που σημαδεύτηκε από ρεκόρ, καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του.

Εκτεταμένες καταστροφές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές (Effis), περισσότερο από το 80% των περίπου 6,47 εκατομμυρίων στρεμμάτων που κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή της χρονιάς, καταστράφηκαν από πυρκαγιές που ξέσπασαν από τις 18 Ιουνίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Η έκταση αυτή, που ανέρχεται σε περίπου 5,4 εκατομμύρια στρέμματα, είναι συγκρίσιμη με εννέα φορές το μέγεθος της ισπανικής πρωτεύουσας, της Μαδρίτης, ή 5.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν αυτή τη θερινή περίοδο είναι γενικά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των είκοσι προηγούμενων ετών. Ωστόσο, παραμένει κάτω από το ρεκόρ του 2025, όταν οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια στρέμματα. Επίσης, είναι κάτω από το ρεκόρ του καλοκαιριού του 2007, το οποίο είχε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου των δεδομένων του Effis, τα οποία φτάνουν έως το 2006.

Ο Ιούλιος ο πιο καταστροφικός μήνας

Φέτος, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές ξέσπασαν κυρίως τον Ιούλιο, σε αντίθεση με την τάση να συμβαίνουν πιο συχνά τον Αύγουστο. Ειδικότερα, κατά την περίοδο από τις 16 έως τις 22 Ιουλίου, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν περίπου 1,9 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Αυτή η έκταση αποτελεί ρεκόρ τουλάχιστον από το 2006 για αυτή την εβδομάδα στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα εβδομαδιαία στοιχεία του Effis.

Η συγκεκριμένη περίοδος αντιπροσωπεύει επίσης περίπου το 30% των συνολικών καμένων εκτάσεων από τις αρχές της χρονιάς, υπογραμμίζοντας την ένταση των φαινομένων που παρατηρήθηκαν στα μέσα του καλοκαιριού.

Μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία

Κατά την περίοδο αυτή εκδηλώθηκαν διαδοχικά τρεις πυρκαγιές που χαρακτηρίστηκαν ως «έξω από τα συνηθισμένα»: δύο στην Ισπανία και μία στη Γαλλία. Στην ισπανική επαρχία Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου έκαψε περισσότερα από 420.000 στρέμματα. Την ίδια ημέρα, μια μέγα-πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό, στην περιοχή της Ζιρόντ στη Γαλλία, κατέστρεψε 370.000 στρέμματα δάσους.

Αργότερα, τον Αύγουστο, και πάλι στην Ισπανία, στην επαρχία Χουέλβα, κάηκαν 440.000 στρέμματα. Συνολικά, τέσσερις από τις δεκαπέντε μεγαλύτερες πυρκαγιές των δέκα τελευταίων ετών σημειώθηκαν φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Effis.

Εθνικά ρεκόρ και επιπτώσεις σε χώρες της νότιας Ευρώπης

Πριν καν τελειώσει ο Ιούλιος, η Γαλλία είχε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ της με τις εκτάσεις που κάηκαν σε μια ολόκληρη χρονιά, ένα ρεκόρ που χρονολογείτο από την αρχή των μετρήσεων αυτών. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, η χώρα έφτασε κοντά στο ρεκόρ της για την αντίστοιχη περίοδο στη διάρκεια πολλών εβδομάδων. Μάλιστα, το ξεπέρασε πρόσκαιρα στα μέσα Αυγούστου, πριν ο αριθμός μειωθεί και πάλι.

Χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, αλλά και η Ιταλία, επλήγησαν επίσης από πυρκαγιές, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη νότια Ευρώπη. Αν και οι πυρκαγιές αυτές ήταν λιγότερες αριθμητικά σε κάποιες περιπτώσεις, η συνολική εικόνα για το καλοκαίρι του 2026 δείχνει μια περίοδο έντονων και εκτεταμένων καταστροφών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki