Επικίνδυνη αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή: Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης

Επικίνδυνη αναζωπύρωση της σύγκρουσης σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάσεις προχώρησαν εκ νέου σε πλήγματα εντός της ιρανικής επικράτειας. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε άμεσα ένα κύμα αντεπιθέσεων από την Τεχεράνη, η οποία χρησιμοποίησε πυραύλους και drones. Οι ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν αμερικανικά συμφέροντα σε διάφορες χώρες του Κόλπου, συγκεκριμένα στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ιράκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε μια τραγωδία σε γάμο στην περιοχή Κουχεστάκ, όπου υπήρξαν νεκροί, αν και δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν.

Τα αμερικανικά πλήγματα και οι στόχοι τους

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, γνωστή ως CENTCOM, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι ολοκλήρωσε την τελευταία σειρά επιθέσεων. Τα πλήγματα αυτά είχαν ως στόχο ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, οι οποίοι περιλάμβαναν εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ και ναυτικά μέσα.

Οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη ήρθαν σε συνέχεια προηγούμενων πληγμάτων που είχαν λάβει χώρα την Κυριακή. Η CENTCOM διευκρίνισε ότι οι στρατιωτικές αυτές ενέργειες αποτελούν απάντηση στην προσπάθεια της Τεχεράνης να πλήξει εμπορικά πλοία, καθώς και αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η εξήγηση του Αμερικανού προέδρου για τις επιχειρήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρείχε μια επιπρόσθετη εξήγηση αναφορικά με τα πρόσφατα πλήγματα. Σε δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες περίμεναν την ολοκλήρωση της ανακατασκευής ενός ραντάρ από την πλευρά του Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Προσπάθησαν να ανακατασκευάσουν το ραντάρ τους, επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα. Περιμέναμε μέχρι να σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε». Η δήλωση αυτή προσέφερε περαιτέρω διευκρινίσεις για την τακτική που ακολουθήθηκε.

Η απάντηση της Τεχεράνης και οι δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Από την πλευρά του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσαν ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες ως «τυφλές και απελπισμένες επιθέσεις». Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IRGC, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν διάφορες τοποθεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονταν και κατοικημένες περιοχές.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, σε συνεργασία με την κοινή στρατιωτική διοίκηση, δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε «συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρακτορείο IRNA επικαλέστηκε επίσης δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι οι επιθέσεις ενίσχυσαν την απόφαση για αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Από τα συγκεκριμένα Στενά διέρχεται κανονικά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική τους σημασία.

Εκρήξεις σε παράκτιες περιοχές και οι ευρύτερες επιπτώσεις

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης της έντασης, αναφέρθηκαν εκρήξεις σε παράκτιες περιοχές του νοτίου Ιράν. Μεταξύ των περιοχών όπου σημειώθηκαν αυτά τα περιστατικά είναι το Μπαντάρ Αμπάς και η νήσος Κεσμ.

Η τρέχουσα κατάσταση έχει τερματίσει απότομα έναν μήνα χωρίς στρατιωτική δράση στην περιοχή, γεγονός που απειλεί με πλήρη αναζωπύρωση μια ήδη υπάρχουσα σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση έχει ήδη οδηγήσει σε εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ενώ παράλληλα προκαλεί πονοκεφάλους στους Ρεπουμπλικανούς, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Enikos