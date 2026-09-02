Η Μέση Ανατολή σε αναβρασμό: Ιρανικά αντίποινα πλήττουν αμερικανικά συμφέροντα

Νύχτα χάους επικράτησε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλήγματα αναφέρθηκαν σε Ιορδανία και Κουβέιτ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η διπλωματία, για την οποία είχε κάνει λόγο ο Πεζεσκιάν, βρίσκεται πλέον στον «αέρα» μετά τις εξελίξεις.

Οι ιρανικές επιθέσεις και οι στόχοι

Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε μια «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», απαντώντας στα βραδινά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι ιρανικές δυνάμες έβαλαν στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση των εντάσεων.

Η απάντηση της Ιορδανίας και οι αναφορές από το Κουβέιτ

Ο ιορδανικός στρατός προέβη σε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι αναχαίτισε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Παρόλα αυτά, δεν επιβεβαιώθηκαν τραυματισμοί ή πλήγματα στο αμερικανικό στρατόπεδο εκπαίδευσης που βρίσκεται στον Κόλπο της Άκαμπα.

Το συγκεκριμένο στρατόπεδο βρίσκεται σε στρατηγική θέση, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, ο ιορδανικός στρατός ανέφερε ότι τρεις ακόμη πύραυλοι έπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, επιθέσεις με πυραύλους και drones αναφέρθηκαν και στο Κουβέιτ, με τον στρατό της χώρας να ανακοινώνει ότι ανταποκρίνεται στις ιρανικές εχθροπραξίες.

Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Ιράκ

Η κατάσταση έντασης επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της περιοχής. Δημοσιογράφοι του Agence France-Presse που βρίσκονταν στο Μπαχρέιν άκουσαν σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επίθεση νωρίς την Τετάρτη, γεγονός που υποδηλώνει την ανησυχία για περαιτέρω επιθέσεις.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε αμερικανική βάση που βρίσκεται στο Ερμπίλ του Ιράκ. Οι αναφορές αυτές εντείνουν την εικόνα μιας ευρύτερης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, με πολλαπλούς στόχους και εμπλεκόμενες δυνάμεις.

Η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στις ιρανικές ενέργειες με μια ξεκάθαρη απειλή. Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση», τότε «θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να απαντήσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν, διατηρώντας το κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή σε υψηλά επίπεδα.

Θύματα από αμερικανικό πύραυλο στο Κουχεστάκ

Στο Ιράν, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ένα τραγικό περιστατικό με ανθρώπινες απώλειες. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν όταν θραύσματα από αμερικανικό πύραυλο έπληξαν μια κατοικία στην πόλη Κουχεστάκ.

Το περιστατικό συνέβη ενώ στην κατοικία πραγματοποιούνταν γαμήλια γιορτή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επίσης περισσότεροι από πενήντα άνθρωποι. Το γεγονός αυτό προσθέτει μια νέα διάσταση στις επιπτώσεις της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αφήνοντας πίσω της θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: Reader