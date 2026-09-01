Ξεκινά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής για τους νοσηλευόμενους στο ΕΣΥ

Από σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινά η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της φαρμακευτικής αγωγής για τους νοσηλευόμενους ασθενείς στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Με αυτή την αλλαγή, σταματά η χειρόγραφη καταγραφή φαρμάκων, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι η πορεία κάθε φαρμάκου, από την επιλογή της θεραπείας έως την τελική χορήγηση, θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά.

Εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος

Η ψηφιοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής στα δημόσια νοσοκομεία περνά σε νέα φάση με την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης (ΠΣΥΕΣ). Την έναρξη του συστήματος ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του. Ο υπουργός περιέγραψε τη διαδικασία κατά την οποία η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, επιτρέποντας την παρακολούθηση της πορείας της σε όλα τα στάδια.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ και την ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων. Η πλήρης μετάβαση από τις χειρόγραφες στις ηλεκτρονικές καταγραφές αναμένεται να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες εντός των νοσοκομείων.

Η ηλεκτρονική διαδρομή του φαρμάκου

Με το νέο σύστημα, η φαρμακευτική αγωγή θα ακολουθεί μια πλήρως ψηφιοποιημένη διαδρομή. Αρχικά, θα ξεκινά με την ηλεκτρονική ιατρική εντολή, η οποία θα διαβιβάζεται άμεσα. Στη συνέχεια, η εντολή θα περνά στο νοσοκομειακό φαρμακείο για την εκτέλεσή της, όπου θα γίνεται η προετοιμασία των απαραίτητων φαρμάκων.

Τέλος, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή, αφήνοντας ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα σε κάθε στάδιο. Αυτή η συνεχής ηλεκτρονική καταγραφή εξασφαλίζει την παρακολούθηση της πορείας της αγωγής από την αρχή μέχρι το τέλος, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας

Για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, η εισαγωγή του ΠΣΥΕΣ έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό των χειρόγραφων εντολών. Παράλληλα, αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι διπλές καταχωρήσεις, οι οποίες αποτελούσαν συχνά πηγή σφαλμάτων και καθυστερήσεων στο παρελθόν. Η αυτοματοποίηση αυτή αναμένεται να απελευθερώσει πολύτιμο χρόνο για το προσωπικό, επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί περισσότερο στην περίθαλψη των ασθενών.

Επιπλέον, το σύστημα προβλέπει την ενσωμάτωση εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν άμεση πρόσβαση σε επικαιροποιημένες οδηγίες, διασφαλίζοντας την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και την τήρηση των επιστημονικών προτύπων.

Πλεονεκτήματα για τους ασθενείς και την ασφάλεια

Για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, η βασική αλλαγή έγκειται στο ότι η φαρμακευτική τους αγωγή θα είναι συγκεντρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης της διαδρομής της αγωγής μέσα στο νοσοκομείο, από τη στιγμή της εντολής έως τη χορήγηση. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρει ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και η μείωση των σφαλμάτων στη φαρμακευτική αγωγή.

Το Υπουργείο Υγείας συνδέει άμεσα την ψηφιοποίηση αυτή με την ενίσχυση της ασφάλειας της φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, το κατά πόσο αυτή η μείωση των σφαλμάτων θα επιτευχθεί στην πράξη, θα φανεί από την εφαρμογή του συστήματος και τα πραγματικά δεδομένα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του.

Έλεγχος φαρμακευτικής δαπάνης και προμηθειών

Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα του νέου συστήματος, όπως υπογραμμίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, είναι ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας αποκτά αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη εποπτεία της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων.

Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα θα επιτρέψει στο Υπουργείο να σχεδιάζει αποτελεσματικότερα τις προμήθειες φαρμάκων, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των αποθεμάτων και μειώνοντας πιθανές σπατάλες. Η πλήρης εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς συμβάλλει επίσης σε αυτή την προσπάθεια για καλύτερο έλεγχο και διαχείριση των πόρων του ΕΣΥ.

Με πληροφορίες από: Newsit