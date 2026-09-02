Τραγωδία στη Ρώμη: Νεκρή πεντάχρονη με αναπηρία και οι γονείς της στο σπίτι τους

Μια τραγική υπόθεση διερευνάται στη Ρώμη, όπου ένα νεαρό κορίτσι με αναπηρία βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του, δίπλα στους γονείς του, με τραύματα από πυροβολισμό. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν την οικογένεια το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2026, στο σπίτι τους στο προάστιο Πιετραλάτα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας πιθανής αυτοκτονίας-δολοφονίας, μετά από ώρες αδυναμίας επικοινωνίας με τα μέλη της οικογένειας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συγγενείς τους.

Τα τραγικά ευρήματα στην Πιετραλάτα

Οι συγγενείς του 42χρονου Λούκα Αμπασιάνο, της 41χρονης Βαλεντίνα Παμπιάνκο και της 5χρονης Μπιάνκα δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ώρες, γεγονός που τους οδήγησε να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2026, αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο προάστιο Πιετραλάτα της Ρώμης και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να εισέλθουν.

Μέσα στην κατοικία, η οικογένεια βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς. Η πεντάχρονη Μπιάνκα, η οποία αντιμετώπιζε αναπηρία, βρέθηκε δίπλα στους γονείς της. Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν και το σκυλί της οικογένειας, το οποίο είχε επίσης σκοτωθεί από πυροβολισμό, προσθέτοντας ένα ακόμη θλιβερό στοιχείο στην ήδη τραγική εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές.

Επιστολές και μηνύματα που αφήνουν ερωτήματα

Γύρω από τα πτώματα, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκαν δεκάδες επιστολές. Αυτά τα γραπτά μηνύματα απευθύνονταν σε αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας και περιείχαν συγγνώμες, προσπάθειες εξήγησης της πράξης τους, καθώς και οδηγίες για το μέλλον και τη διαχείριση των υποθέσεών τους.

Σε μία από αυτές τις επιστολές, ο Λούκα ζητούσε συγκεκριμένα από την αδελφή του να «φροντίσει τον μπαμπά». Ένα άλλο μήνυμα, το οποίο φέρεται να άφησαν ο Λούκα και η Βαλεντίνα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας», μια φράση που δημοσιεύτηκε από τη Daily Mail και υποδηλώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

Οι δυσκολίες με την υγεία της Μπιάνκα

Η γειτόνισσα της οικογένειας, Σάρα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι γονείς «ήθελαν τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι». Ωστόσο, η Μπιάνκα γεννήθηκε με πολλά προβλήματα υγείας, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησύχια στην οικογένεια. Η ίδια γειτόνισσα πρόσθεσε πως οι γονείς «φοβόντουσαν ότι δεν θα ζούσε για πολύ, και αυτό τους εξάντλησε», περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση που βίωναν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ζευγάρι αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες στη φροντίδα της Μπιάνκα από τη γέννησή της το 2021. Η μικρή είχε γεννηθεί πρόωρα και με σοβαρή αναπηρία, απαιτώντας συνεχή και εντατική φροντίδα, η οποία φέρεται να ήταν εξαιρετικά απαιτητική για τους γονείς της.

Το ιστορικό της οικογένειας στην Πιετραλάτα

Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί σε ένα μικρό σπίτι στην περιοχή Πιετραλάτα της Ρώμης πριν από περίπου 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε αγοραστεί για λογαριασμό τους από τον πατέρα της Βαλεντίνα, Σάντρο. Μετά τη μετακόμιση, το ζευγάρι ξεκίνησε να ανακαινίζει την κατοικία, προετοιμάζοντας το χώρο για να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Μια άλλη γειτόνισσα, η Νικολίνα Μπαρμπάτο, περιέγραψε την αρχική χαρά και την ευτυχία της οικογένειας, δηλώνοντας: «Όταν η Βαλεντίνα έμεινε έγκυος, ήταν η επιτομή της ευτυχίας». Η αστυνομία συνεχίζει τις εκτεταμένες έρεβες για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και να ανασυνθέσει τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες της ζωής της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Newsit