Νύχτα κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή: Πλήγματα ΗΠΑ στο Ιράν και ιρανική απάντηση σε βάσεις της περιοχής

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται εκ νέου σε κατάσταση συναγερμού, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε λίγες ώρες αργότερα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα σε αρκετές χώρες της περιοχής. Αυτές οι νέες εχθροπραξίες σηματοδοτούν μια απότομη κλιμάκωση της σύγκρουσης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλέον ανοιχτές απειλές για ακόμη σκληρότερα πλήγματα.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκλήρωσαν με επιτυχία, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης έγινε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας.

Στο στόχαστρο των αμερικανικών δυνάμεων βρέθηκαν εγκαταστάσεις και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, καθώς και κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται αναπτυγμένες στην περιοχή.

Στόχοι και γεωγραφική έκταση των πληγμάτων

Οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν διάφορες στρατιωτικές υποδομές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνονταν συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις ραντάρ, ναυτικές υποδομές και μέσα, εγκαταστάσεις και δυνατότητες για πόντιση ναρκών, καθώς και κέντρα επικοινωνιών.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν. Αναφέρθηκαν τοποθεσίες όπως η Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κεσμ και περιοχές ανατολικότερα. Επίσης, αναφέρθηκε πλήγμα σε αεροδρόμιο της επαρχίας Κερμάν, ενώ το τηλεπικοινωνιακό κέντρο Κουχεστάκ στην κομητεία Σίρικ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, φέρεται να ισοπεδώθηκε.

Η «αποφασιστική επιχείρηση» της Τεχεράνης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα» για τα αμερικανικά πλήγματα. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, στοχοποίησαν με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μία από τις επιθέσεις είχε στόχο αμερικανική βάση στην Ιορδανία, στην περιοχή του Κόλπου της Άκαμπα. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται κοντά στα σύνορα του βασιλείου με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, η Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στο επίκεντρο των ιρανικών επιθέσεων.

Αντιμετώπιση ιρανικών πυραύλων στην Ιορδανία

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι αντιμετώπισαν επιθέσεις με πυραύλους προερχόμενες από το ιρανικό έδαφος. Συνολικά, 13 βαλλιστικοί πύραυλοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν δέκα από αυτούς.

Οι υπόλοιποι τρεις πύραυλοι κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Εκπρόσωπος των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών.

Ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων

Η CENTCOM ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αυτή η παρουσία υπογραμμίζει την έκταση των αμερικανικών συμφερόντων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε «επαγρύπνηση» και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δηλώνουν παράλληλα έτοιμες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που διατάσσονται από τον Ανώτατο Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis