Το Περού διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση του Περού ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με το Ιράν, σε μια κίνηση που φέρει την υπογραφή της ευθυγράμμισης με την Ουάσινγκτον. Η Λίμα κατηγόρησε την Τεχεράνη για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενη στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην «ιστορική ειρηνιστική τάση» της χώρας, όπως γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσημη ανακοίνωση της Λίμα

Η κυβέρνηση του Περού προχώρησε στην επίσημη διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή έγινε από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, υπογραμμίζοντας την απόφαση της Λίμα να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική της Ουάσινγκτον.

Στην ανακοίνωση Τύπου της περουβιανής διπλωματίας, τονίζεται ότι η απόφαση ελήφθη «στη βάση της ιστορικής ειρηνιστικής τάσης» του Περού. Η Λίμα κατηγόρησε την Τεχεράνη για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γεγονός που οδήγησε σε αυτή τη διπλωματική ενέργεια.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε η περουβιανή κυβέρνηση για τη διακοπή των σχέσεων ήταν ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η θαλάσσια δίοδος έχει αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Η αναφορά στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την περουβιανή πλευρά υπογραμμίζει την ανησυχία της για τις εξελίξεις στην περιοχή και τον αντίκτυπό τους στην παγκόσμια σταθερότητα και τις εμπορικές οδούς.

Αμερικανικά πλήγματα και ιρανικά αντίποινα

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε το Περού, περιλαμβάνει πρόσφατα στρατιωτικά γεγονότα. Το Ιράν είχε δεχθεί αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του, τα οποία ήταν το δεύτερο κύμα μέσα σε λίγα 24ωρα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συγκεκριμένους στόχους που ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτοί οι στόχοι περιλάμβαναν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικούς πόρους και εγκαταστάσεις, καθώς και δυνατότητες πόντισης ναρκών και επικοινωνιακές εγκαταστάσεις.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, γνωστό ως CENTCOM («κεντρική διοίκηση»), ανακοίνωσε το πέρας αυτού του κύματος βομβαρδισμών μέσω της πλατφόρμας X.

Η «αποφασιστική επιχείρηση» της Τεχεράνης

Σε απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν προχώρησε σε αυτό που χαρακτήρισε ως «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα». Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έθεσε στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η επιχείρηση αυτή διεξήχθη με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν συγκεκριμένα ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Η προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου

Μετά την ιρανική απάντηση, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μια σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι αν το Ιράν «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί στην περιοχή και την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαμηνύουν την αποφασιστικότητά τους να απαντήσουν σε τυχόν νέες ενέργειες του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos