Αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 35 τραυματίες σε γαμήλια τελετή

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν σοβαρά από αμερικανικό πλήγμα που σημειώθηκε στον νότο του Ιράν. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια κατοικημένη περιοχή, στην επαρχία Χορμοζγκάν, όπου οι κάτοικοι γιόρταζαν έναν γάμο, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η επίθεση έπληξε συγκεκριμένα ένα σπίτι, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό όσων παρευρίσκονταν στην τελετή.

Επίθεση σε κατοικημένη περιοχή

Η επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε στην περιοχή του Σιρίκ, μια κατοικημένη γειτονιά που βρίσκεται στον νότο του Ιράν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο στόχος του πλήγματος ήταν ένα σπίτι. Το συγκεκριμένο σπίτι, όπως αναφέρθηκε, αποτελούσε τον χώρο όπου διεξαγόταν μια γαμήλια τελετή.

Οι κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίθεσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής. Η αναφορά της ιρανικής τηλεόρασης υπογράμμισε ότι η επίθεση έπληξε άμεσα τη γειτονιά με τις κατοικίες, προκαλώντας εκτεταμένες συνέπειες στους παρευρισκόμενους.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ο απολογισμός από το αμερικανικό πλήγμα είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, 35 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι τραυματίες και οι νεκροί ήταν όλοι παρευρισκόμενοι στην γαμήλια τελετή που λάμβανε χώρα στο σπίτι που επλήγη.

Αρχικά, ένας Ιρανός αξιωματούχος είχε αναφέρει ότι δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί είχαν τραυματιστεί. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες από την κρατική τηλεόραση αναθεώρησαν τον αριθμό των νεκρών σε τέσρερις και των τραυματιών σε 35, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Δηλώσεις αξιωματούχων

Σχετικά με το περιστατικό, ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν, προέβη σε δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση. Ο κ. Ναφισί επιβεβαίωσε ότι «ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο».

Η δήλωση του αναπληρωτή κυβερνήτη προσέθεσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το πλήγμα, τονίζοντας ότι η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια μιας κοινωνικής εκδήλωσης. Αυτή η πληροφορία αναφέρθηκε τόσο στις αρχικές αναφορές όσο και στις μεταγενέστερες ενημερώσεις από τα ιρανικά μέσα.

Το χρονικό των αναφορών

Οι πρώτες πληροφορίες για το πλήγμα στον νότο του Ιράν έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Αυτή η αρχική αναφορά προήλθε από έναν Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε για την επίθεση που έλαβε χώρα στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε νεότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, αναθεωρώντας τον απολογισμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές της, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε τουλάχιστον τέσσερις, ενώ οι βαριά τραυματίες έφτασαν τους 35. Όλες οι πηγές συνέκλιναν στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή τη στιγμή της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Reader