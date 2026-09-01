Οργή Ρωσίας κατά της Γερμανίας: «Παράλογη πρόκληση, άνευ προηγουμένου κλιμάκωση τα μέτρα»

Η ρωσική πλευρά εκφράζει την έντονη οργή της προς τη Γερμανία, μετά τις ευθείες κατηγορίες του Βερολίνου που αποδίδουν στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία, σε δήλωσή της την Τρίτη (01/09), χαρακτήρισε τους γερμανικούς ισχυρισμούς ως «παράλογη και αβάσιμη πρόκληση». Παράλληλα, προειδοποίησε για «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» στις διμερείς σχέσεις, τονίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι γερμανικές κατηγορίες για το περιστατικό της Λειψίας

Η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία φέρει την ευθύνη για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις 4 Αυγούστου. Εκείνη την ημερομηνία, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, γνωστό ως drone, το οποίο μετέφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ανακαλύφθηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε. Το drone βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις γερμανικές αρχές.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό της Λειψίας ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Αντιθέτως, το εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «υβριδικών επιθέσεων», υποδηλώνοντας μια συστηματική προσέγγιση. Αυτές οι δηλώσεις αποτέλεσαν τη βάση για μια σειρά μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά, με στόχο την αντίδραση στις ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε το Βερολίνο

Ως άμεση απάντηση στις κατηγορίες κατά της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση διέταξε μια σειρά διπλωματικών και πολιτιστικών μέτρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το κλείσιμο ενός ρωσικού προξενείου, το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Βόννης. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ήταν αυτός που ενημέρωσε για την απόφαση να διαταχθεί το κλείσιμο του συγκεκριμένου προξενείου.

Επιπλέον, αποφασίστηκε ο τερματισμός της σύμβασης για το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο. Το συγκεκριμένο πολιτιστικό κέντρο έχει αποτελέσει αντικείμενο καταγγελιών από πολλούς, οι οποίοι υποστηρίζουν πως χρησιμοποιείται για δραστηριότητες κατασκοπείας και για τη συστηματική διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τη γερμανική πλευρά.

Η οργισμένη απάντηση της ρωσικής πρεσβείας

Σε δήλωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη (01/09), η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Βερολίνο. Οι γερμανικοί ισχυρισμοί χαρακτηρίστηκαν ως «ανυπόστατοι, παράλογοι και αντίθετοι με την κοινή λογική». Η πρεσβεία τόνισε με έμφαση ότι πρόκειται για μια «παράλογη και αβάσιμη πρόκληση», η οποία δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της ρωσικής πλευράς, αυτή η πρόκληση, όπως την αποκάλεσε, εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ωφελεί την Ουκρανία, καθώς και τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ, αλλά και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υπογραμμίζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και την απόλυτη διαφωνία της Μόσχας με τις γερμανικές θέσεις.

Προειδοποιήσεις για «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» και συνέπειες

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία ανέφερε, επιπλέον, ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μια «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» στις ρωσογερμανικές σχέσεις. Αυτή η κλιμάκωση, όπως τονίστηκε, δημιουργεί ένα νέο επίπεδο έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ρώσος πρέσβης επεσήμανε με σαφήνεια ότι αυτά τα μέτρα «δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες», υπονοώντας άμεσες αντιδράσεις από τη ρωσική πλευρά.

Τόνισε, μάλιστα, ότι για τις όποιες συνέπειες προκύψουν από αυτή την κατάσταση, η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, είχε ήδη προειδοποιήσει δημόσια ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, σηματοδοτώντας την πρόθεση της Ρωσίας να αντιδράσει δυναμικά στις κινήσεις του Βερολίνου και να μην αφήσει αναπάντητες τις κατηγορίες και τα μέτρα.

Με πληροφορίες από: Reader