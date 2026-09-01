Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones σε αμερικανικά πλήγματα

Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα με πυραύλους και drones, απαντώντας σε νέα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η ενέργεια αυτή ανεβάζει περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή, παρά τις προηγούμενες απειλές για κλιμάκωση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ως στόχο αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων.

Η ιρανική απάντηση με πυραύλους και drones

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους και drones ως άμεση απάντηση στο νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα στην κρίσιμη περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη γνωστοποίησε επισήμως ότι αυτή η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχει συγκεκριμένους στόχους: αμερικανικές βάσεις καθώς και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονται διασκορπισμένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, «Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμες εναντίον του Αμερικανού εχθρού». Το Tasnim διευκρίνισε πως αυτή η ενέργεια αποτελεί άμεσο αντίποινο για το πρόσφατο κύμα των αμερικανικών επιθέσεων. Το ίδιο μέσο αναφέρει με σαφήνεια πως «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones», υπογραμμίζοντας την έκταση και τη φύση της ιρανικής αντίδρασης.

Οι προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Η αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, αμέσως μετά τα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν. Ο εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, προέβη σε κατηγορηματικές δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Συγκεκριμένα, ο κ. Μοχεμπί δήλωσε: «Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους», εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση αυτή παρά τις προειδοποιήσεις και τις απειλές που είχαν εκφραστεί για κλιμάκωση της κατάστασης. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αμετάκλητη απόφαση της Τεχεράνης να απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα, διατηρώντας την ένταση στην περιοχή σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην αντιπαράθεση.

Αμερικανικά πλήγματα και αναφορές για θύματα

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκ νέου επιθέσεις εναντίον στόχων των Φρουρών της Επανάστασης σε διάφορες περιοχές του Ιράν, προκαλώντας περαιτέρω αναταραχή. Αναφορές κάνουν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σε στρατηγικές τοποθεσίες όπως η Ασαλουγιέ, το Σιρίκ και το Τζασκ. Αυτά τα πλήγματα προηγήθηκαν της ιρανικής απάντησης, ανεβάζοντας σημαντικά την ένταση στην περιοχή και δημιουργώντας ένα περιβάλλον αμοιβαίων αντιποίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, ένα αμερικανικό πλήγμα που σημειώθηκε στον νότο της χώρας είχε τραγικές συνέπειες, οδηγώντας στον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, ενώ επιπλέον 35 άτομα τραυματίστηκαν βαριά. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ένας Ιρανός αξιωματούχος είχε ήδη αναφέρει δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες από αμερικανικό πλήγμα στην ίδια νότια περιοχή της χώρας, υποδηλώνοντας την αρχική εκτίμηση των απωλειών.

Θύματα σε γαμήλια τελετή στο Σιρίκ

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε μια ιδιαίτερα τραγική λεπτομέρεια, αναφέροντας πως οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στο αμερικανικό πλήγμα στον νότο της χώρας παρευρίσκονταν σε μια γαμήλια τελετή. Συγκεκριμένα, η αναφορά έκανε λόγο για «κάτοικους που τραυματίστηκαν στην επίθεση ενώ παρευρίσκονταν σε γαμήλια τελετή», γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην τραγωδία. Η επίθεση, όπως προστέθηκε, έπληξε μια «γειτονιά με κατοικίες» στην περιοχή του Σιρίκ, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό.

Ο Αχμάντ Ναφισί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χορμοζγκάν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «ένα σπίτι αποτέλεσε στόχο την ώρα που άνθρωποι γιόρταζαν εκεί έναν γάμο». Οι πληροφορίες αυτές αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις των στρατιωτικών πληγμάτων στον άμαχο πληθυσμό και τις καθημερινές του δραστηριότητες, εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis