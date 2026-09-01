Ο φωτογράφος που πλησίασε τον Σι Τζινπίνγκ και απομακρύνθηκε από τη φρουρά του

Ένα απρόοπτο περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία έλαβε χώρα στο Μπισκέκ του Κιργιστάν. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν ένας φωτογράφος τον πλησίασε περισσότερο από το επιτρεπτό, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της φρουράς του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας, τα οποία είχαν ληφθεί για την προστασία του Κινέζου ηγέτη κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Η έλευση του Σι Τζινπίνγκ στο Κιργιστάν συνοδεύτηκε από κάθε επισημότητα, με τα μέτρα ασφαλείας να βρίσκονται στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Η επίσκεψη στο Κιργιστάν και τα μέτρα ασφαλείας

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησε ταξίδι στο Κιργιστάν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Η Σύνοδος διεξήχθη στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, το Μπισκέκ, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμους αξιωματούχους και ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Κινέζου προέδρου, τα μέτρα ασφαλείας είχαν ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Η επίσημη άφιξη του Σι Τζινπίνγκ και η παρουσία του στους χώρους της Συνόδου Κορυφής χαρακτηρίστηκαν από αυστηρούς ελέγχους και διαρκή επιτήρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών και η ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Το απρόοπτο στο κόκκινο χαλί

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη στιγμή που ο Κινέζος πρόεδρος περπατούσε στο κόκκινο χαλί, μια στιγμή υψηλής προβολής και επίσημης παρουσίας. Ένας από τους παρευρισκόμενους φωτογράφους, ο οποίος κάλυπτε τη Σύνοδο, έσπασε τον κλοιό ασφαλείας που είχε διαμορφωθεί γύρω από τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο φωτογράφος πλησίασε τον Κινέζο πρόεδρο αρκετά, υπερβαίνοντας τα όρια που είχαν τεθεί από την ασφάλεια. Αυτή η κίνηση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τους σωματοφύλακες του προέδρου, οι οποίοι κλήθηκαν να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την τάξη και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του Σι Τζινπίνγκ.

Η άμεση επέμβαση της φρουράς

Η φρουρά του Κινέζου προέδρου αντέδρασε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε την παραβίαση του κλοιού ασφαλείας. Οι σωματοφύλακες επενέβησαν ταχύτατα, πλησιάζοντας τον φωτογράφο που είχε πλησιάσει υπερβολικά τον Σι Τζινπίνγκ.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά πλάνα που κατέγραψαν το γεγονός, οι σωματοφύλακες τράβηξαν τον φωτογράφο από το σακίδιο πλάτης του. Τον απομάκρυναν σηκωτό από το σημείο, σαν να μην συνέβαινε τίποτα το ασυνήθιστο, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας γύρω από τον Κινέζο πρόεδρο.

Η απορημένη αντίδραση του φωτογράφου

Ο ίδιος ο φωτογράφος φάνηκε να μην καταλαβαίνει πλήρως την αιτία της άμεσης και σθεναρής επέμβασης της φρουράς. Το βλέμμα του, όπως περιγράφεται, ήταν ιδιαίτερα απορημένο, δείχνοντας την έκπληξή του για τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε.

Παρά την έκπληξή του, η επέμβαση της φρουράς ήταν άμεση και αποτελεσματική, επιβεβαιώνοντας την αυστηρότητα των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται γύρω από τον Κινέζο πρόεδρο κατά τις επίσημες εμφανίσεις του στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Reader