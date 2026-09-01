Το Ιράν απάντησε με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στόχων

Νέος γύρος επιθέσεων φέρνει ξανά τη Μέση Ανατολή σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, καθώς το Ιράν απαντά στα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Η κατάσταση γίνεται και πάλι έκρυθμη, με την ανησυχία για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση να μεγαλώνει. Οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αντίποινα μετά από αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική απάντηση και οι στόχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν ξεκίνησε μια επιχείρηση αντιποίνων. Αυτή η ενέργεια έρχεται ως άμεση απάντηση στον νέο γύρο επιθέσεων που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανού εχθρού».

Στο επίκεντρο των ιρανικών δυνάμεων φέρονται να βρίσκονται αμερικανικές βάσεις και άλλα συμφέροντα σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Για την υλοποίηση των επιθέσεων αυτών, οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους και drones. Το Tasnim υπογράμμισε πως «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones».

Η προειδοποίηση των ΗΠΑ

Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται λίγες ώρες μετά από μια σκληρή προειδοποίηση που είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι, σε περίπτωση που το Ιράν προχωρούσε σε αντίποινα, θα ακολουθούσε ακόμη πιο ισχυρή αμερικανική στρατιωτική απάντηση. Αυτή η προειδοποίηση είχε δοθεί νωρίτερα, μετά το κύμα των αμερικανικών επιθέσεων που είχαν προηγηθεί.

Η θέση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προέβησαν σε ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, «πριν από λίγες ώρες, σε τυφλές επιθέσεις που έγιναν από απελπισία, ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε πολλά σημεία στις νότιες ακτές του Ιράν, μεταξύ των οποίων και αρκετές περιοχές όπου βρίσκονται άμαχοι». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ιρανική οπτική γωνία σχετικά με τη φύση των αμερικανικών πληγμάτων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν επίσης ότι «οι επιθέσεις αυτές έκαναν ακόμη πιο αυστηρό τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ». Πρόσθεσαν ότι οι ενέργειες αυτές «ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα των μαχητών να αντιμετωπίσουν τις ξένες δυνάμεις που παρεμβαίνουν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ». Η ανακοίνωση αυτή σκιαγραφεί την αντίδραση και τις προθέσεις της ιρανικής πλευράς.

Νέες εξελίξεις και η κατάσταση στην περιοχή

Στο πλαίσιο των ιρανικών αντιποίνων, αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία μετά την εκτόξευσή του. Συγκεκριμένα, ο πύραυλος φέρεται να συνετρίβη στην περιοχή του Χομεΐν. Αυτό το περιστατικό προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην εξελισσόμενη στρατιωτική δραστηριότητα.

Οι νέες αυτές επιθέσεις ανεβάζουν ξανά επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλέον χτυπήματα και απειλές για ακόμη σκληρότερη απάντηση, διατηρώντας την περιοχή σε κατάσταση υψηλής έντασης. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων μερών, καθώς η ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση παραμένει έντονη.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr