Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για τον επικίνδυνο ρωσικό εναέριο χώρο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε σήμερα, Τρίτη (01/09), μία σαφή και αυστηρή προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ασφαλιστές παγκοσμίως. Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε με έμφαση ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνος για πτήσεις, κυρίως λόγω της αυξημένης παρουσίας ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο συγκεκριμένος εναέριος χώρος έχει επί της ουσίας κλείσει, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την αεροπλοΐα.

Η προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου για τον ρωσικό εναέριο χώρο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξακολουθούν να επιλέγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο για τις πτήσεις τους. Η προειδοποίηση αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά επεκτάθηκε και προς όλους τους ασφαλιστές που καλύπτουν αεροπορικές δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και προς εκείνους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε με σαφήνεια τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας ρητά ότι «ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος». Αυτή η δήλωση αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς ένα ευρύ φάσμα φορέων που δραστηριοποιούνται ή εξαρτώνται από τις αεροπορικές μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να λάβουν υπόψη τους αυτούς τους κινδύνους.

Ο κίνδυνος από την παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ο βασικός λόγος για την αυξημένη επικινδυνότητα του ρωσικού εναέριου χώρου, όπως τονίστηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι η συνεχιζόμενη παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γνωστών ως drones. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε χαρακτηριστικά και με αποφασιστικότητα ότι «θα υπάρχουν (ουκρανικά) drones στον ρωσικό ουρανό (…) όσο συνεχίζεται ο πόλεμος».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διαρκή και ενεργή απειλή στον ρωσικό εναέριο χώρο, η οποία αναμένεται να παραμείνει ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης. Η συνεχιζόμενη παρουσία των drones έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ουσιαστική απαγόρευση ασφαλών πτήσεων στον συγκεκριμένο χώρο, καθιστώντας τον μη ασφαλή για οποιαδήποτε εμπορική ή πολιτική αεροπορική δραστηριότητα.

Οι επιπτώσεις στον ρωσικό εναέριο χώρο και η θέση της πολιτικής αεροπορίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε ότι, παρόλο που ο ρωσικός εναέριος χώρος έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδηνος, η πολιτική αεροπορία δεν αποτελεί άμεσο στόχο του Κιέβου. Η προειδοποίηση αφορά την γενική επικινδυνότητα που προκύπτει από την κατάσταση του πολέμου και την εκτεταμένη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ρωσικό ουρανό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος έχει επί της ουσίας κλείσει, υπογραμμίζοντας την αδυναμία διεξαγωγής ασφαλών πτήσεων υπό τις παρούσες συνθήκες. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει άμεσα τις αεροπορικές εταιρείες και τους ασφαλιστές που ενδεχομένως δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή έχουν συμφωνίες που αφορούν τη χρήση του ρωσικού εναέριου χώρου, καλώντας τους σε άμεση αναθεώρηση των πρακτικών τους.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης και η επέκταση πέρα από τα σύνορα

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στην αρχική προέλευση της κλιμάκωσης της σύγκρουσης, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι «ήταν από τη Ρωσία που ήρθαν τα πρώτα βλήματα και τα πρώτα drones, και διέσχισαν τα σύνορα της χώρας μας από τον ρωσικό εναέριο χώρο». Αυτή η δήλωση προσδιορίζει την έναρξη των εχθροπραξιών και την προέλευση των αρχικών επιθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς κλιμάκωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «αυτή η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα παραμείνει περιορισμένη στο ουκρανικό έδαφος». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις και οι ενέργειες της σύγκρουσης ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ουκρανίας, επηρεάζοντας περαιτέρω τον ρωσικό εναέριο χώρο και τις γύρω περιοχές, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο ανασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Reader