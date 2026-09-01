Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για υβριδική επίθεση στη Λειψία, εντείνονται οι σχέσεις με την Ευρώπη

Η Γερμανία βγήκε μπροστά και κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου σκληρής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Η απόφαση του Βερολίνου οδήγησε σε άμεση συστράτευση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στοιχίστηκαν πίσω από τη γερμανική θέση για την καταγγελλόμενη υβριδική επίθεση.

Το περιστατικό με τα drones στη Λειψία

Στις 4 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, εντοπίστηκαν τρία drones, δύο εκ των οποίων έφεραν εκρηστικά. Ένα από αυτά τα drones βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από ένα ουκρανικό αεροσκάφος τύπου Antonov, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πυρομαχικών. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε το επίκεντρο των γερμανικών κατηγοριών, καθώς οι αρχές το συνέδεσαν με ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικών απειλών.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό της Λειψίας ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Αντιθέτως, το εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλέγμα ενεργειών, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση.

Οι γερμανικές κατηγορίες και τα στοιχεία

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν εδώ και καιρό ένα «υψηλό επίπεδο απειλής» από υβριδικές δραστηριότητες τόσο στη Γερμανία όσο και στην ευρύτερη Ευρώπη. Όπως τόνισε, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και από διεθνείς εταίρους, καταδεικνύουν σαφώς την εμπλοκή της Ρωσίας σε αυτές τις ενέργειες.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της πράξης δολιοφθοράς στη Λειψία, όπως ο τύπος του drone, διάφορα εξαρτήματα και τα εκρηκτικά, είναι γνωστά από άλλες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βάσει αυτών των στοιχείων, η γερμανική κυβέρνηση συμπεραίνει ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου.

Η ευρωπαϊκή συστράτευση και οι προειδοποιήσεις

Μετά τις γερμανικές κατηγορίες, η υπόλοιπη Ευρώπη έσπευσε να στοιχηθεί πίσω από το Βερολίνο. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν τη στήριξή τους, με ένα σχεδόν συντονισμένο μπαράζ προειδοποιήσεων να εκδίδεται από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Από τον Μαρκ Ρούτε και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έως την Πολωνία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τις Βαλτικές χώρες και την Ελλάδα, το μήνυμα ήταν σχεδόν κοινό και ξεκάθαρο: οι καταγγελλόμενες ρωσικές «υβριδικές επιθέσεις» δεν θα μένουν πλέον χωρίς απάντηση.

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, προαναγγέλθηκαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, αποφασίστηκε το κλείσιμο προξενικών και πολιτιστικών δομών, όπως το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, ως μέρος των απαντητικών μέτρων. Αυτές οι ενέργειες σηματοδοτούν μια νέα φάση στην αντιπαράθεση, με τις ευρωπαϊκές χώρες να δείχνουν αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως ρωσικές υβριδικές απειλές.

Η απάντηση της Μόσχας

Η Μόσχα, από την πλευρά της, σήκωσε αμέσως το γάντι, απαντώντας στις κατηγορίες και τις προειδοποιήσεις. Η ρωσική πλευρά προειδοποίησε ότι θα απαντήσει σε κάθε «αντιρωσική ενέργεια». Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, δημιουργώντας ένα κλίμα αυξημένης έντασης και αμοιβαίων απειλών.

Η δήλωση της Μόσχας υποδηλώνει ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στις ευρωπαϊκές πιέσεις και ότι είναι έτοιμη να λάβει αντίμετρα, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες εναντίον της. Η κατάσταση εξελίσσεται σε μια νέα περίοδο σκληρής αντιπαράθεσης, με τις δύο πλευρές να διαμηνύουν την αποφασιστικότητά τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis