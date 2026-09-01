Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ – Άνοδος στην τιμή του Brent

Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εξαπολύθηκε κατά στόχων στο Ιράν, εστιάζοντας στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε τα πλήγματα, δηλώνοντας ότι αυτά αποτελούν απάντηση σε πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή του Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν να πλήττουν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν, σήμερα στις 12 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (ET). Η CENTCOM διευκρίνισε ότι τα πλήγματα αυτά είναι μια απάντηση στις ενέργειες του IRGC.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Στόχοι και αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικά εδάφη

Σύμφωνα με αναφορές, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν ή όπου αναφέρθηκαν εκρήξεις συγκαταλέγονται τα σημαντικά λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ και Τζασκ, τα οποία βρίσκονται σε στρατηγική θέση πάνω στα Στενά του Ορμούζ.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη νήσο Κεσμ, η οποία βρίσκεται επίσης στα Στενά. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι περισσότερες από πέντε εκρήξεις έγιναν αντιληπτές στην περιοχή γύρω από το χωριό Μασάν, στο νησί Κεσμ, ενώ τέσσερις ακόμη εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, επίσης στην Κεσμ. Αναφορές υπήρξαν και για εκρήξεις στο Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Ο αναπληρωτής αρμόδιος για πολιτικές, θέματα ασφάλειας και κοινωνικές υποθέσεις της επαρχίας Χορμοζγκάν, στην οποία βρίσκεται το Μπαντάρ Αμπάς, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε κάποιο άλλο περιστατικό από τις εκρήξεις.

Η αντίδραση της αγοράς πετρελαίου

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της CENTCOM σχετικά με τα αμερικανικά πλήγματα, η τιμή του πετρελαίου Brent παρουσίασε σημαντική άνοδο στις διεθνείς αγορές. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία για την σταθερότητα της περιοχής, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent κινήθηκε ακόμα υψηλότερα, φτάνοντας τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μια άνοδο της τάξεως του 4%. Η άνοδος αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία της αγοράς πετρελαίου στις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Προειδοποιήσεις και δηλώσεις πριν τις επιθέσεις

Τα πρόσφατα πλήγματα έρχονται σε συνέχεια προειδοποιήσεων και δηλώσεων από την πλευρά τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ιράν, οι οποίες είχαν προηγηθεί των στρατιωτικών ενεργειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει τη Δευτέρα το Ιράν με νέες επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι, σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι πιο αποφασιστική.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki