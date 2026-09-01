Η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία – Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη

Η Γερμανία απέδωσε και επισήμως στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone που σημειώθηκε στην πόλη της Λειψίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δηλώνει ότι αντιμετωπίζει αυτό το περιστατικό σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις που έχουν παρατηρηθεί. Ως άμεση συνέπεια των εξελίξεων αυτών, ανακοινώθηκε το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στη Βόννη, καθώς και η καταγγελία σύμβασης για ένα ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο.

Κατηγορίες για υβριδικό πόλεμο

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ξεκαθάρισε τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης. Ο κ. Ντόμπριντ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις». Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την εκτίμηση της Γερμανίας ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο μοτίβο ενεργειών.

Ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε εκ νέου για τον κίνδυνο που ενέχει η Ρωσία για τη χώρα. Τόνισε ότι η Γερμανία αποτελεί «καθημερινά στόχο υβριδικού πολέμου». Πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο, όπως ανέφερε, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προκαλέσει ακόμη και μεγαλύτερες ζημίες μέσω υβριδικών επιθέσεων. Το περιστατικό στη Λειψία, σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, επιβεβαιώνει την ήδη διαπιστωμένη υψηλή κατάσταση κινδύνου που επικρατεί.

Διπλωματικά μέτρα και κλείσιμο προξενείου

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ανακοίνωσε συγκεκριμένα διπλωματικά μέτρα. Ανέφερε ότι κατόπιν συνεννόησης με τον καγκελάριο Μερτς, το ρωσικό Γενικό Προξενείο στη Βόννη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση που σηματοδοτεί την κλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, ο κ. Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η σύμβαση για το ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο θα καταγγελθεί. Παράλληλα, ο Ρώσος πρέσβης έχει κληθεί για εξηγήσεις, σε μια προσπάθεια της γερμανικής πλευράς να ζητήσει διευκρινίσεις για τις ενέργειες που αποδίδονται στη Μόσχα.

Ενίσχυση ελέγχων και παρακολούθησης

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα λάβει μια σειρά από περαιτέρω μέτρα. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν οι έλεγχοι εισόδου για τους Ρώσους πολίτες που επιθυμούν να εισέλθουν στη Γερμανία. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας και την αποτροπή πιθανών κινδύνων.

Επίσης, θα τεθούν υπό παρακολούθηση περισσότερα άτομα, ως μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα λάβει επιπλέον μέτρα «στον τομέα των μυστικών υπηρεσιών», ενισχύοντας την εθνική ασφάλεια.

Αμυντική ικανότητα και στάση της Γερμανίας

Παρά τις σοβαρές κατηγορίες και τα μέτρα που λαμβάνονται, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ξεκαθάρισε τη θέση της Γερμανίας. Δήλωσε ρητά ότι «δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο», υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν απάντηση σε υβριδικές επιθέσεις και όχι κήρυξη πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, τόνισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στόχος είναι η ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας και η αποτροπή της Ρωσίας. Ο κ. Βάντεφουλ κατέληξε με τη δήλωση: «Η Γερμανία παραμένει ασφαλής και η Γερμανία αμύνεται ενάντια σε εχθρούς που επιδιώκουν να σπείρουν ανασφάλεια».

Με πληροφορίες από: Enikos