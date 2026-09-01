Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με drones στη Λειψία και κλείνει διπλωματικές αποστολές

Η Γερμανία απέδωσε και επισήμως στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ως αντίδραση, το Βερολίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, καθώς και του Ρωσικού Σπιτιού στο Βερολίνο. Οι γερμανικές αρχές τόνισαν ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο, αλλά ως μέρος ευρύτερων υβριδικών επιθέσεων.

Η επίθεση με drones στη Λειψία

Η απόπειρα επίθεσης έλαβε χώρα στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, στην ανατολική Γερμανία. Συνολικά εντοπίστηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο έφεραν εκρηκτική ύλη. Ένα από αυτά τα drones βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος Antonov, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πυρομαχικών.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός τελικά δεν εξερράγη, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ερευνητών, φαίνεται πως υπήρξε πρόβλημα στον πυροκροτητή. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ένα δεύτερο drone να συγκρούστηκε με μεταγωγικό αεροσκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, διευκρίνισε ότι η επίθεση περιλάμβανε μέσα όπως η διαμόρφωση των drones, διάφορα εξαρτήματα, εκρηκτικά και τεχνολογία στον κυβερνοχώρο, στοιχεία που αναγνωρίζονται από άλλες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις και από τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις των Γερμανών υπουργών

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου. Τόνισε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο, αλλά σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις, ακολουθώντας ένα «καλά εδραιωμένο μοτίβο ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη».

Ο Ντόμπριντ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία «δεν βρίσκεται σε πόλεμο», ωστόσο εκτίμησε ότι η χώρα είναι πιθανό να βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ανάλογων ενεργειών, αυξάνοντας την ανησυχία γύρω από την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, επισήμανε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επίθεση στη Λειψία αποτελεί μέρος μιας μακράς σειράς επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης.

Τα διπλωματικά αντίμετρα του Βερολίνου

Στο πλαίσιο των αντιμέτρων, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη. Παράλληλα, θα κλείσει και το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο. Αυτές οι ενέργειες σηματοδοτούν μια αλλαγή στην προσέγγιση της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία, υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο καγκελάριος Μερτς έχει εδώ και καιρό υποστηρίξει ότι η Γερμανία ούτε βρίσκεται σε πόλεμο ούτε σε ειρήνη. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που το Βερολίνο αποδίδει με τόσο κατηγορηματικό τρόπο μια υβριδική επίθεση στη Ρωσία και ανακοινώνει αντίμετρα σε διπλωματικό επίπεδο.

Η διεθνής αντίδραση και η στάση της Μόσχας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Συμμαχίας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Ο Ρούτε χαιρέτισε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία ως απάντηση. Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας είχαν ήδη εκφράσει την εκτίμηση ότι πίσω από το περιστατικό θα μπορούσε να βρίσκεται η Ρωσία.

Η Μόσχα, πάντως, έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Ieidiseis