Ερντογάν και Πούτιν: Βαθαίνει η ενεργειακή συνεργασία με σχέδια για νέους πυρηνικούς σταθμούς

Σε περαιτέρω ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα, προσανατολίζονται η Τουρκία και η Ρωσία. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ του Κιργιστάν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σχέδια για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία, μετά την ολοκλήρωση του έργου του Ακούγιου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην ενεργειακή τους συνεργασία.

Βαθύτερη ενεργειακή συνεργασία και μελλοντικά σχέδια

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα προσανατολίζεται σε περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Ρωσία. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την κατασκευή και άλλων πυρηνικών σταθμών, η οποία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου. Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας έχουν φτάσει σήμερα σε ένα πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς.

Η Τουρκία έχει ήδη εξετάσει σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής της ισχύος. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα, να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα καύσιμα και να ενισχύσει μακροπρόθεσμα την ενεργειακή της ασφάλεια. Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι Τουρκία και Ρωσία προετοιμάζονται για τα επόμενα βήματα, με στόχο την κατασκευή και άλλων πυρηνικών σταθμών μετά την έναρξη λειτουργίας του Ακούγιου.

Η πρόοδος στον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου. Τόνισε ότι αυτό το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της διμερούς συνεργασίας και πως η κατασκευή του έχει πλέον εισέλθει στο τελικό της στάδιο. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο σταθμός του Ακούγιου, ώστε να μπορέσουμε να τον εγκαινιάσουμε».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέπρασε τη βεβαιότητά του ότι η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου θα τεθεί σε λειτουργία εντός του τρέχοντος έτους. Ο κ. Πούτιν σημείωσε: «Έχετε θέσει ως στόχο να τεθεί σε λειτουργία η πρώτη μονάδα του σταθμού φέτος. Αυτό θα γίνει», επιβεβαιώνοντας την πρόοδο του σημαντικού αυτού έργου.

Οικονομικές σχέσεις και τουρισμός: Προνομιακοί εταίροι

Πέρα από την ενεργειακή συνεργασία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στάθηκε στη σημασία των Ρώσων επισκεπτών για την τουριστική βιομηχανία της χώρας του, και ιδιαίτερα για την Αττάλεια. Οι Ρώσοι εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες ξένων τουριστών που επισκέπτονται την Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν τόνισε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή και στον τομέα της γεωργίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την Τουρκία έναν από τους «προνομιακούς εταίρους» της Ρωσίας, τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στις οικονομικές σχέσεις. Επισήμανε ότι τα μεγάλα κοινά έργα των δύο χωρών συνεχίζουν να προχωρούν, ενώ απέδωσε τη διατήρηση της οικονομικής συνεργασίας σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ άλλων, στο ενδιαφέρον του Τούρκου προέδρου.

Συμμετοχή αντιπροσωπειών και περιφερειακές συζητήσεις

Στη συνάντηση συμμετείχε πολυμελής ρωσική αντιπροσωπεία, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της. Μεταξύ των παρόντων ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ και Αλεξέι Οβερτσούκ, καθώς και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου και της ρωσικής κυβέρνησης. Επίσης, παρόντες ήταν ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, και ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Εκτός από την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, στην ατζέντα των συνομιλιών αναμενόταν να βρεθούν και περιφερειακά ζητήματα. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και την κατάσταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki