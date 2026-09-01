Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ μετρούν πάνω από 1.000 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους

Μια καταστροφική πλημμύρα που έπληξε το Νεπάλ την περασμένη Τετάρτη, στα σύνορα με την Κίνα, έχει αφήσει πίσω της έναν τραγικό απολογισμό. Τουλάχιστον 1.050 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή του Νεπάλ, ενώ 3.916 παραμένουν αγνοούμενοι. Η καταστροφή έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές και τις ομάδες διάσωσης.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες είναι ιδιαίτερα βαρύς. Από την πλευρά του Νεπάλ, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.050, με τον αριθμό των αγνοουμένων να φτάνει τους 3.916. Αυτά τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τις περιοχές που επλήγησαν εντός των συνόρων του Νεπάλ.

Παράλληλα, κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει απώλειες και από την πλευρά του Θιβέτ, στην ίδια συνοριακή περιοχή. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 16 νεκροί και 546 αγνοούμενοι. Έτσι, ο συνολικός προσωρινός απολογισμός της καταστροφής ανέρχεται σε 1.066 νεκρούς και 4.562 αγνοούμενους, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας που βιώνουν οι δύο χώρες.

Επιχειρήσεις διάσωσης και εγκλωβισμένοι εργάτες

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία. Περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο Νεπάλ, αποτελώντας την κύρια προτεραιότητα των διασωστικών συνεργείων. Η κατάσταση των εγκλωβισμένων είναι κρίσιμη, και οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, χθες, Δευτέρα, 279 εργάτες έχουν ήδη διασωθεί από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Αυτό το γεγονός δίνει μια μικρή νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία, καθώς οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα για τους υπόλοιπους εγκλωβισμένους.

Δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπαλέντρα Σαχ

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, προέβη σε δηλώσεις χθες, Δευτέρα, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Όπως επεσήμανε, πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες αρωγής και την επικοινωνία των πληγέντων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Σαχ τόνισε τον τεράστιο πόνο που βιώνουν οι πολίτες. «Χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια, τις οικογένειες, τους αγαπημένους και την περιουσία τους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «η κυβέρνηση κατανοεί τον τεράστιο πόνο που αντιμετωπίζουν. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δοκιμασία και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην κανονική ζωή», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη των πληγέντων.

Αποκατάσταση υποδομών και διεθνής βοήθεια

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πλημμύρας, συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο προς τη Νουουακότ, μια από τις πλέον πληγείσες περιοχές. Η αποκατάσταση αυτής της οδικής αρτηρίας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς διευκολύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες κατοίκους.

Ο πρωθυπουργός Σαχ ενημέρωσε επίσης ότι η χώρα έχει λάβει βοήθεια ύψους άνω των 42 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την καταστροφή. Η κυβέρνηση του Νεπάλ αναμένει ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η διεθνής κοινότητα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας.

Το οικονομικό βάρος της ανοικοδόμησης

Το Νεπάλ, μια χώρα με περίπου 30 εκατομμύρια κατοίκους, χαρακτηρίζεται κυρίως ως αγροτική. Παρόλο που η συμβολή του στις εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πολύ μικρή, η χώρα υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με καταστροφικό τρόπο, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Η πρωτεύουσα, Κατμαντού, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι το κόστος της ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων υποδομών και περιοχών ενδέχεται να ανέλθει «σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια». Αυτό το τεράστιο οικονομικό βάρος έρχεται σε μια περίοδο που η οικονομία του Νεπάλ ήδη υφίσταται πιέσεις, καθιστώντας την πρόκληση της ανάκαμψης ακόμη μεγαλύτερη.

Με πληροφορίες από: Topontiki