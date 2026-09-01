Η Ελλάδα απαντά με αντι-NAVTEX στις τουρκικές έρευνες νότια του Καστελόριζου

Η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, απαντώντας στην τουρκική κίνηση για την έναρξη ερευνών στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου. Η Άγκυρα είχε δεσμεύσει αυτή την περιοχή για διάστημα 15 ημερών, εκδίδοντας σχετική NAVTEX μέσω του σταθμού της Αττάλειας. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε άμεσα, πριν καν αποπλεύσει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος από τη Μαρμαρίδα με προορισμό την επίμαχη περιοχή.

Η τουρκική δέσμευση και το ερευνητικό σκάφος

Η τουρκική πλευρά εξέδωσε τη NAVTEX με αριθμό 0862/26, μέσω του υδρογραφικού σταθμού της Αττάλειας. Με αυτή τη NAVTEX, η Άγκυρα δέσμευσε μια θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της για την έναρξη ερευνών. Η διάρκεια αυτής της δέσμευσης ορίστηκε στις 15 ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ερευνητικό σκάφος R/V TÜBİTAK MARMARA αναμένεται να κινηθεί προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί από την τουρκική NAVTEX. Το σκάφος πρόκειται να αποπλεύσει από τη Μαρμαρίδα, με τελικό προορισμό την περιοχή του Καστελόριζου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι ανακοινωθείσες έρευνες.

Η άμεση ελληνική απάντηση με αντι-NAVTEX

Σε άμεση αντίδραση στην τουρκική κίνηση, η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση της δικής της αντι-NAVTEX. Η ελληνική NAVTEX εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό του Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή.

Η έκδοση του ελληνικού μηνύματος NAVTEX πραγματοποιήθηκε χθες, δηλαδή πριν από τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από τη Μαρμαρίδα. Αυτή η κίνηση της ελληνικής πλευράς έγινε με στόχο να απαντήσει εγκαίρως στην τουρκική δέσμευση, πριν το R/V TÜBİTAK MARMARA φτάσει στην περιοχή του Καστελόριζου.

Το περιεχόμενο του ελληνικού μηνύματος και οι αρμοδιότητες

Στο μήνυμα που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου, επισημαίνεται με σαφήνεια ότι ο συγκεκριμένος σταθμός είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση NAVTEX στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Αυτό το σημείο αποτελεί βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς έναντι της τουρκικής ενέργειας.

Επιπλέον, η ελληνική αντι-NAVTEX χαρακτηρίζει τη τουρκική εκπομπή ως μη εξουσιοδοτημένη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μέρος της τουρκικής NAVTEX είναι μη εξουσιοδοτημένο, καθώς μία από τις θέσεις που ορίζονται σε αυτήν, βρίσκεται εντός της περιοχής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα.

Το ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή

Η νέα αυτή εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, με την έκδοση της τουρκικής NAVTEX και την ελληνική αντι-NAVTEX, σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας και διπλωματικών πρωτοβουλιών. Η τουρκική κινητικότητα καταγράφεται ενώ η Αθήνα έχει προχωρήσει στην υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η αντιπαράθεση των δύο πλευρών σχετικά με τα λεγόμενα «θαλάσσια πάρκα». Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα εκφράσει τις αντιρρήσεις της για τις ελληνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη δημιουργία αυτών των θαλάσσιων πάρκων. Η ελληνική πλευρά, από την πλευρά της, έχει προωθήσει μονομερώς τη δημιουργία των εν λόγω θαλάσσιων πάρκων, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας και αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής στις σχέσεις των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki