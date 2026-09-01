Το Futuro Nazionale του Ρομπέρτο Βανάτσι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις στην Ιταλία

Η ακροδεξιά φαίνεται να αυξάνει την απήχησή της στην Ιταλία, καθώς το νεοσύστατο κόμμα Futuro Nazionale, με επικεφαλής τον απόστρατο στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, καταγράφεται στην τέταρτη θέση των δημοσκοπήσεων. Το κόμμα αυτό, μόλις επτά μήνες μετά τη σύστασή του, έχει ήδη προσπεράσει στην πρόθεση ψήφου το συγκυβερνών Forza Italia, αναδεικνυόμενο σε μια σημαντική πολιτική δύναμη στη χώρα.

Η σταθερή άνοδος του Futuro Nazionale δημιουργεί νέες προκλήσεις για τον κυβερνητικό συνασπισμό της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, καθώς φαίνεται να αποσπά στήριξη από την υπάρχουσα συμμαχία, ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τον επόμενο χρόνο.

Η ίδρυση και οι αρχές του Futuro Nazionale

Το Εθνικό Μέλλον, όπως είναι η ελληνική απόδοση του Futuro Nazionale, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Η δημιουργία του κόμματος ήρθε μετά την αποχώρηση του Ρομπέρτο Βανάτσι από το συγκυβερνών κόμμα της Λέγκας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής οντότητας στον ιταλικό χώρο.

Το κόμμα του Βανάτσι επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δριμεία αντίθεση στη μαζική μετανάστευση. Παράλληλα, το Futuro Nazionale δίνει έμφαση στην υπεράσπιση των παραδοσιακών αξιών, όπως το ίδιο τις χαρακτηρίζει, διαμορφώνοντας ένα σαφές ιδεολογικό πλαίσιο.

Η δυναμική στις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία SWG, το Εθνικό Μέλλον συγκεντρώνει ποσοστό 7,5% στην πρόθεση ψήφου. Το ποσοστό αυτό το καθιστά την τέταρτη δημοφιλέστερη πολιτική δύναμη στην Ιταλία, ξεπερνώντας μάλιστα το Forza Italia.

Το Forza Italia, το κόμμα που ιδρύθηκε από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στον συνασπισμό της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, φέρεται να συγκεντρώνει το 7,1% των ψήφων. Η δημοτικότητα του Ρομπέρτο Βανάτσι έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει και εκείνη της Λέγκας, η οποία στην ίδια δημοσκόπηση ανερχόταν σε 5,7%.

Επιβεβαίωση των ευρημάτων και πολιτικές επιπτώσεις

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της SWG επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τα ευρήματα μιας άλλης έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί από την εταιρεία BiDiMedia και δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου. Αυτή η διαδοχική επιβεβαίωση υπογραμμίζει τη σταθερή άνοδο του Futuro Nazionale στην ιταλική πολιτική σκηνή.

Η σταθερή ενίσχυση του Βανάτσι συνιστά μια σημαντική πρόκληση για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Το νέο κόμμα αποσπά στήριξη από την κυβερνώσα συμμαχία της, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων ενόψει των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο. Ο συνασπισμός της Μελόνι, άλλωστε, ακολουθεί με μικρή διαφορά το κεντροαριστερό μπλοκ, το οποίο βρίσκεται υπό την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η θέση των «Αδελφών της Ιταλίας» και τα μελλοντικά σενάρια

Παρά την άνοδο του Futuro Nazionale, το κόμμα της πρωθυπουργού Μελόνι, τα «Αδέλφια της Ιταλίας», παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική δύναμη στη χώρα. Συγκεκριμένα, το 26,8% των Ιταλών υποστηρίζει το κόμμα της Μελόνι, παρότι το ποσοστό αποδοχής του έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές αν το Εθνικό Μέλλον θα συμμετάσχει τελικά στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι. Μια τέτοια επιλογή συγκεντρώνει μέχρι στιγμής χλιαρές αντιδράσεις από τους ηγέτες της συμμαχίας της ακροδεξιάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις και συνεργασίες στην Ιταλία.

Με πληροφορίες από: Reader