Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκει διέξοδο στις μεγάλες οικονομίες της Ασίας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τον οικονομικό πόλεμο εναντίον της. Παρά τις πιέσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία καταφέρνει να συντηρείται, διατηρώντας τις επαφές της με ηγέτες χωρών του ανατολικού μπλοκ. Οι τεράστιες οικονομίες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας ανοίγονται μπροστά της, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για τη διατήρηση της οικονομικής της σταθερότητας.

Η παρουσία του Ιράν στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν βρέθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Κιργιστάν, συμμετέχοντας μαζί με άλλους ηγέτες στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Η παρουσία του Ιρανού προέδρου σε αυτή τη σύνοδο κορυφής σηματοδοτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πως οι απειλές τους πέφτουν σε κωφά ώτα, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να αναζητήσει εναλλακτικές οδούς.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από τη Ρωσία και την Κίνα. Ο κύριος στόχος του είναι να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό γεωπολιτικό και οικονομικό αντίβαρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθώντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών του σε διάφορους τομείς.

Ενίσχυση των σχέσεων με ασιατικές δυνάμεις

Στο περιθώριο της συνόδου στο Κιργιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος είχε μια σειρά από σημαντικές διπλωματικές επαφές. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε στον Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Ινδία επιθυμεί να ενισχύσει τις σχέσεις «σε διάφορους τομείς». Παρόμοιες δηλώσεις, που υποδηλώνουν τη βούληση για στενότερη συνεργασία, έκανε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, ζήτησε στενότερη συνεργασία «σε διάφορους εμπορικούς και οικονομικούς τομείς», αναδεικνύοντας το εύρος των δυνατοτήτων. Ο ηγέτης του Κιργιστάν, Σαντίρ Τζαπάροφ, πρότεινε στην Τεχεράνη να επενδύσει σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα της Κεντρικής Ασίας, μια πρόταση που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τους οικονομικούς δεσμούς.

Προτάσεις για οικονομικούς μηχανισμούς και μελλοντικές συναντήσεις

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής δομής του μπλοκ. Ανέφερε ότι ο SCO θα πρέπει να ιδρύσει τη δική του τράπεζα, ένα βήμα που θα προσέφερε μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία στα κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, πρότεινε τη δημιουργία ενός οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων (Export Credit Agency), ο οποίος θα διευκόλυνε τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών.

Πέρα από τις συναντήσεις στο Κιργιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Αυτές οι επικείμενες συναντήσεις με τους ηγέτες των χωρών που ίδρυσαν τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία που αποδίδει το Ιράν στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με τις δύο μεγάλες δυνάμεις της Ανατολής.

Η πρόκληση για την κυβέρνηση Τραμπ

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες συμφωνίες στο Κιργιστάν που να αφορούν άμεσα το Ιράν. Ωστόσο, η δημόσια διπλωματία και οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα αποτελούν ένα ξεκάθαρο σημάδι των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην προσπάθειά της να επιβάλει την πολιτική της.

Η εν λόγω διπλωματική δραστηριότητα καταδεικνύει πόσο δύσκολο θα είναι για την κυβέρνηση Τραμπ να αναγκάσει την Τεχεράνη σε παραχωρήσεις σχετικά με τον οικονομικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει. Η προσέγγιση του Ιράν με τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας και το ανατολικό μπλοκ δείχνει μια σαφή στρατηγική για διαφοροποίηση των οικονομικών του σχέσεων και μείωση της εξάρτησης από τις δυτικές αγορές, αντιμετωπίζοντας έτσι τις επιπτώσεις των κυρώσεων.

Με πληροφορίες από: Reader