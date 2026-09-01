Φόβοι για εκατοντάδες εγκλωβισμένους σε σήραγγες στο Νεπάλ, πάνω από 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Κίνας έχουν οδηγήσει σε έναν τραγικό απολογισμό, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 950 και περισσότερους από 4.400 ανθρώπους να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων εργαζομένων που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων, οι οποίες καλύφθηκαν από λάσπη.

Εκτεταμένες ζημιές και εγκλωβισμένοι σε υδροηλεκτρικά έργα

Σύμφωνα με ανακοίνωση ένωσης του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπεί εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα. Τα έργα αυτά υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις ξαφνικές πλημμύρες, οι οποίες έπληξαν κυρίως τις περιοχές Ρασούβα και Νουβακότ του Νεπάλ.

Οι διασώστες έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 500 από τους αγνοούμενους εργαζομένους έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγες. Οι σήραγγες αυτές, οι οποίες προορίζονταν για τον έλεγχο της ροής του νερού, έχουν πλέον καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες λάσπης, καθιστώντας τις προσπάθειες διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολες.

Ο τραγικός απολογισμός των πλημμυρών

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών, τόσο στο Νεπάλ όσο και στην Κίνα, έχει ξεπεράσει τους 950, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων είναι ακόμη μεγαλύτερος, φτάνοντας τους 4.400 ανθρώπους. Οι οικογένειες των αγνοουμένων βιώνουν στιγμές αγωνίας, αναζητώντας απεγνωσμένα τους συγγενείς τους.

Η Ένωση Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας του Νεπάλ (IPPAN) έχει επιβεβαιώσει τον μεγάλο αριθμό των εργαζομένων που αγνοούνται στα υδροηλεκτρικά έργα, υπογραμμίζοντας την έκταση της καταστροφής στον τομέα της ενέργειας της χώρας.

Αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης στις σήραγγες

Οι επιχειρήσεις διάσωσης εντείνονται, με τον στρατό του Νεπάλ να ανακοινώνει ότι έχει ανασύρει τέσσερις σορούς από τρεις σήραγγες που είχαν γεμίσει με λάσπη. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πρόσβαση στις τεράστιες αυτές σήραγγες, οι οποίες, όπως περιέγραψε ο γεωεπιστήμονας Γιάκομπ Στάινερ από το Πανεπιστήμιο του Γκρατς, είναι αρκετά μεγάλες «ώστε να μπορούν να περάσουν φορτηγά».

Ο Μόχαν Κουμάρ Ντάνγκι, πρόεδρος της IPPAN, δήλωσε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι κατάφεραν να καλέσουν για βοήθεια την περασμένη Τετάρτη, όταν σημειώθηκε η καταστροφή. Άλλοι που κατάφεραν να διαφύγουν ανέφεραν ότι πολλοί συνάδελφοί τους παρέμεναν μέσα στις σήραγγες. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι διασώστες έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους εγκλωβισμένους εργαζομένους μετά τις αρχικές αυτές κλήσεις.

Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες

Ένας ειδικός εκτίμησε ότι ορισμένοι από τους εγκλωβισμένους μπορεί να έχουν πρόσβαση σε οξυγόνο μέσα στις σήραγγες. Ωστόσο, άλλοι προειδοποίησαν ότι οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται δραματικά όσο περνά η ώρα, καθώς έχουν περάσει ήδη αρκετές ημέρες από την καταστροφή.

Έξι ημέρες μετά το συμβάν, οι φόβοι για την τύχη των εγκλωβισμένων αυξάνονται. Ο κ. Ντάνγκι εξέφρασε την ανησυχία ότι κάποιοι από τους παγιδευμένους ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από ασφυξία, καθώς ο χρόνος πιέζει και οι συνθήκες εντός των σηράγγων παραμένουν άγνωστες.

Με πληροφορίες από: Reader