Δράμα δίχως τέλος στο Νεπάλ: Συνεχίζονται οι ταφές θυμάτων εν μέσω αγωνίας για τους αγνοούμενους

Στο Νεπάλ, οι ταφές των θυμάτων από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα ορεινό τομέα στα σύνορα με την Κίνα συνεχίζονται. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τον πρωθυπουργό της χώρας ως «αδιανόητη» καταστροφή, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων ούτε έχει κηρυχθεί το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, καθήκοντα που έχουν πελώριες διαστάσεις λόγω της έκτασης της καταστροφής.

Η τραγωδία και οι χιλιάδες αγνοούμενοι

Η σαρωτική πλημμύρα στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρες περιοχές. Η ορεινή περιοχή των Ιμαλαΐων, ιδιαίτερα δημοφιλής σε ορειβάτες και προσκυνητές, επλήγη σφοδρά.

Πάνω από 3.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ξένοι υπήκοοι, εξακολουθούν να αγνοούνται ένθεν κακείθεν των συνόρων με την Κίνα. Η αγωνία των οικογενειών για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων παραμένει τεράστια, καθώς η διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Αγωνιώδεις έρευνες σε επισφαλείς συνθήκες

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα, αντιμετωπίζοντας επισφαλείς συνθήκες και τον κίνδυνο που εγείρει μια νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων. Παρά τις προσπάθειες, πέντε ημέρες μετά την καταστροφή, η ελπίδα να εντοπιστούν επιζώντες στη θάλασσα λάσπης και συντριμμιών έχει σχεδόν εκμηδενιστεί.

Οι ομάδες διάσωσης ελπίζουν να σώσουν περίπου εκατό εργάτες που παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγεια σήραγγα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά για όλους τους εμπλεκόμενους στις επιχειρήσεις.

Η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Οικογένειες και συγγενείς αγνοουμένων συρρέουν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, αναζητώντας αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία όπου συγγενείς προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους νεκρούς, με φωτογραφίες των προσώπων των πτωμάτων να παρελαύνουν σε οθόνη σε αίθουσα υποδοχής.

Η ορμή των χειμάρρων ήταν τόσο μεγάλη που μετέφερε περίπου 250 πτώματα στην περιοχή Τσιταβάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων. Η ταυτοποίηση είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία, όπως φαίνεται και από την περίπτωση της Σομπχά Αντικαρί, η οποία πιστεύει ότι ένα πτώμα που βρέθηκε σε όχθη ποταμού ανήκει σε παιδικό της φίλο, αλλά για την επιβεβαίωση απαιτείται εξέταση DNA.

Προσωρινές ταφές για λόγους δημόσιας υγείας

Λόγω της ασφυκτικής χρονικής πίεσης και για λόγους δημόσιας υγείας, οι αρχές του Νεπάλ ξεκίνησαν τις ταφές των θυμάτων χωρίς να αναμένουν την επίσημη αναγνώρισή τους. Πριν από κάθε ταφή, συλλέγονται δείγματα DNA, ώστε να διευκολυνθεί η μελλοντική ταυτοποίηση.

Για τις περιπτώσεις ινδουιστών, οι ταφές είναι προσωρινές. Αυτό θα επιτρέψει στις οικογένειες, μετά την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων, να προχωρήσουν σε εκταφή και καύση των δικών τους, όπως επιτάσσει η παράδοση και τα θρησκευτικά τους έθιμα.

Με πληροφορίες από: News.gr