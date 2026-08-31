Υπερδεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκες στο Στενό του Ορμούζ

Ένα υπερδεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά και ακινητοποιήθηκε πλήρως, αφού χτύπησε σε δύο ναυτικές νάρκες στο νότιο τμήμα του Στενού του Ορμούζ. Το περιστατικό αναφέρθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η οποία επικαλέστηκε δήλωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Το IRGC ισχυρίζεται ότι το τάνκερ προσπάθησε να διέλθει παράνομα από τη θαλάσσια οδό, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το πλοίο ούτε να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πλήρωμά του.

Το περιστατικό στο Στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με αναφορές της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, ένα υπερδεξαμενόπλοιο βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στο νότιο τμήμα του Στενού του Ορμούζ. Το πλοίο πήρε φωτιά και ακινητοποιήθηκε πλήρως, μετά από πρόσκρουση σε δύο ναυτικές νάρκες.

Η είδηση προέρχεται από δήλωση που αποδίδεται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Παρόλα αυτά, το IRGC δεν προχώρησε σε προσδιορισμό του συγκεκριμένου πλοίου που ενεπλάκη στο περιστατικό, ούτε παρείχε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάσταση ή την τύχη του πληρώματός του.

Οι προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το υπερδεξαμενόπλοιο επιχείρησε να διέλθει από τη θαλάσσια οδό κατά παράνομο τρόπο. Σε συνέχεια του συμβάντος, το IRGC εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς όλα τα πλοία που ενδέχεται να παραβιάσουν τους κανόνες ασφαλείας που έχει θέσει.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι άλλα πλοία που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες τους θα αντιμετωπίσουν παρόμοια τύχη. Τονίστηκε επίσης ότι η τήρηση των κανονισμών που έχει θεσπίσει το Ιράν για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι υποχρεωτική για όλα τα διερχόμενα σκάφη.

Επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα

Το νέο αυτό περιστατικό έχει εντείνει τους φόβους σχετικά με την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή του Στενού του Ορμούζ. Η ανησυχία αυτή είναι έκδηλη και στα δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, ο αριθμός των ορατών διελεύσεων εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ παρουσίασε μείωση. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι διελεύσεις περιορίστηκαν σε περίπου πέντε την ημέρα. Επιπλέον, αναφέρεται ότι ορισμένα πλοία έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα αυτόματου εντοπισμού τους, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τον κίνδυνο ενδεχόμενης επίθεσης.

Η αντιπαράθεση Τεχεράνης και Ουάσιγκτον

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ένα από τα κεντρικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Οι δηλώσεις των δύο πλευρών αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους στην ασφάλεια της περιοχής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι νάρκες που βρίσκονταν στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς της περιοχής είχαν εξουδετερωθεί ή απομακρυνθεί. Είχε επίσης προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε να τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστρεφόταν.

Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αμφισβητήσει αυτή τη θέση, επιμένοντας ότι τα Στενά δεν είναι πλήρως ανοιχτά για ελεύθερη διέλευση. Δηλώνουν ότι τα πλοία δεν μπορούν να διέρχονται χωρίς την άδεια του Ιράν και τη συμμόρφωση με τους όρους που αυτό θέτει.

Με πληροφορίες από: Topontiki