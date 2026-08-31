Η Άγκυρα κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις της για το ναυάγιο στην Κερύνεια, δήλωσε ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου που σημειώθηκε ανοιχτά της Κερύνειας. Ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του επιβατηγού πλοίου. Οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις ξεκίνησαν άμεσα, με τις έρευνες για τους αγνοουμένους να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην τραγωδία του ναυαγίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μία σημαντική εκδήλωση. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του έγιναν στην τελετή αποφοίτησης και παράδοσης των σημαιών στις Σχολές Πολέμου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας.

Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος ενημέρωσε το κοινό για τον μέχρι στιγμής απολογισμό της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την άμεση ανταπόκριση των τουρκικών αρχών, υπογραμμίζοντας την πλήρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Άμεση κινητοποίηση και ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου, ξεκίνησαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ανοιχτά της Κερύνειας. Η Τουρκία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, έθεσε σε πλήρη κινητοποίηση όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για να συνδράμει στις προσπάθειες.

Αυτή η άμεση ανταπόκριση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση όλων των κρατικών δυνάμεων, με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι η ανεύρεση των αγνοουμένων και η παροχή βοήθειας στους διασωθέντες, με την επιχείρηση να συνεχίζεται αδιάκοπα.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοουμένους

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από το ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και δεν έχουν σταματήσει από την πρώτη στιγμή του συμβάντος.

Η τουρκική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη της επιχείρησης, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες γίνονται για την ολοκλήρωση των ερευνών. Η ελπίδα για θετικά νέα παραμένει ζωντανή, καθώς οι δυνάμεις του κράτους εργάζονται συστηματικά στην περιοχή.

Παρακολούθηση της επιχείρησης και ελπίδες

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες θα έχουν θετική εξέλιξη. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας».

Κλείνοντας την αναφορά του στο τραγικό συμβάν, ο κ. Ερντογάν απηύθυνε για ακόμη μία φορά τα συλλυπητήριά του. «Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδερφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί», ανέφερε, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τους διασωθέντες.

Με πληροφορίες από: News.gr