Σφοδρή πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον: Ένας νεκρός και 15 αγνοούμενοι

Μια σφοδρή πλημμύρα έπληξε το Γκραν Κάνιον, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και αφήνοντας 15 ακόμη να αγνοούνται. Η καταστροφή σημειώθηκε μετά από μια ισχυρή καταιγίδα που ξέσπασε το Σάββατο, οδηγώντας σε αιφνίδια και ορμητική άνοδο των υδάτων. Οι συνέπειες ήταν εκτεταμένες, με την καταστροφή πεζογεφυρών και υποδομών, ενώ δεκάδες πεζοπόροι και κατασκηνωτές αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Θύμα και αγνοούμενοι μετά την κακοκαιρία

Η τραγική είδηση αφορά τον εντοπισμό της σορού ενός 46χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή των Crystal Rapids, κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν συνδέσει τον θάνατο του άνδρα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Γκραν Κάνιον, υποδεικνύοντας τη σφοδρότητα της πλημμύρας.

Παράλληλα, οι προσπάθειες εντοπισμού συνεχίζονται για περίπου 15 άτομα που παραμένουν αγνοούμενα. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε αρχικά εκτιμήσει τον αριθμό των αγνοουμένων σε 20, ωστόσο αυτή η προσωρινή εκτίμηση αναθεωρήθηκε. Οι αγνοούμενοι είναι κυρίως άτομα που βρίσκονταν σε πεζοπορικές διαδρομές στο εσωτερικό του φαραγγιού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του North Kaibab και του Phantom Ranch.

Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές

Η ισχυρή καταιγίδα που ξέσπασε το Σάββατο προκάλεσε μια αιφνίδια και σημαντική άνοδο των υδάτων εντός του Bright Angel Canyon. Αυτή η απότομη αύξηση της στάθμης των νερών είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή σχεδόν όλων των πεζογεφυρών που διέσχιζαν το Bright Angel Creek. Η απώλεια αυτών των γεφυρών έχει αποκόψει σημαντικά τμήματα των διαδρομών πεζοπορίας, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Πέρα από τις πεζογέφυρες, τα ορμητικά νερά διεύρυναν ακόμη και την κοίτη του Bright Angel Creek, αλλάζοντας τη μορφολογία του εδάφους. Η δύναμη της πλημμύρας ήταν τέτοια που παρέσυρε μεταλλικές κατασκευές και διάφορα συντρίμμια στον ποταμό Κολοράντο. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των σκαφών στον ποταμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Επιχειρήσεις διάσωσης και μαρτυρίες διασωθέντων

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας. Τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές, με αρκετούς από αυτούς να μεταφέρονται με ελικόπτερα, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε ορισμένα σημεία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης περιλάμβαναν και εναέριες έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος του North Kaibab Trail και του ποταμού Κολοράντο, με στόχο τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο στοιχείο σχετικά με την τύχη των 15 αγνοουμένων. Η κατάσταση περιγράφεται ως εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένης της έκτασης των καταστροφών και της ορμής των υδάτων.

Μια χαρακτηριστική μαρτυρία προέρχεται από έναν πεζοπόρο που διασώθηκε, ο οποίος περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ρέμα που βρισκόταν δίπλα στην κατασκήνωσή του μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε έναν ορμητικό χείμαρρο, «μαύρο από τα φερτά υλικά», ο οποίος έτρεχε με τεράστια ορμή, καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια προσέγγισης ή διαφυγής χωρίς βοήθεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis