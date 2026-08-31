Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου ένα επιβατηγό καταμαράν βυθίστηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και την αγωνία για δεκάδες αγνοούμενους. Το δυστύχημα χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην περιοχή, προκαλώντας σοκ και θλίψη.

Η πορεία και η βύθιση του Filo Jet

Το επιβατηγό καταμαράν, με την ονομασία Filo Jet, είχε αποπλεύσει από την Κερύνεια. Ο προορισμός του ήταν το Τασουτζού της Τουρκίας, μια διαδρομή που έμελλε να μην ολοκληρωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 259 επιβάτες, μαζί με οκτώ μέλη πληρώματος.

Περίπου επτά χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές, το πλοίο άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με αναφορές, άρχισε να βάζει νερά, μια κατάσταση που οδήγησε στην ανατροπή και τελικά στη βύθισή του. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εισροή υδάτων και την επακόλουθη τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι τελευταίες ανακοινώσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Παράλληλα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, καθώς η αγωνία των οικογενειών κορυφώνεται.

Οι διασωθέντες από το ναυάγιο μεταφέρθηκαν άμεσα στην ξηρά, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες βοήθειες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, γεγονός που καθιστά το έργο των σωστικών συνεργείων ακόμη πιο απαιτητικό.

Η αγωνία των οικογενειών: Η ιστορία των αδελφών Ντεμίρ

Πίσω από τους αριθμούς των θυμάτων και των αγνοουμένων, βρίσκονται ανθρώπινες ιστορίες και οικογένειες που περιμένουν με αγωνία νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Ανάμεσα στους αγνοούμενους συγκαταλέγονται τα αδέλφια Μαχμούτ και Μουσταφά Ντεμίρ.

Οι δύο άνδρες κατάγονταν από το Ρεϊχανλί της επαρχίας Χατάι και είχαν μεταβεί στα Κατεχόμενα πριν από τρεις μήνες με σκοπό να εργαστούν. Επέστρεφαν στην πατρίδα τους, έχοντας λάβει άδεια, όταν συνέβη το μοιραίο. Συγγενής τους δήλωσε ότι «ακούσαμε ότι το πλοίο βυθίστηκε και από τότε δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί τους», περιγράφοντας τη συντριβή των γονέων τους και την αγωνία της οικογένειας.

Διερεύνηση των αιτιών και κρατήσεις

Οι αρχές στα Κατεχόμενα έχουν ξεκινήσει ενδελεχή διερεύνηση για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο. Υπάρχουν αναφορές για κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς και για την εισροή υδάτων στο πλοίο πριν από την ανατροπή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην κράτηση του καπετάνιου του Filo Jet, καθώς και επτά μελών του πληρώματος. Έχει διαμηνυθεί ότι θα διερευνηθεί κάθε πιθανή αμέλεια που ενδεχομένως συνέβαλε στην τραγωδία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κουφάρι του πλοίου σε μεγάλο βάθος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί από τις αρχές, το κουφάρι του επιβατηγού καταμαράν βρίσκεται σε ένα σημαντικό βάθος. Υπολογίζεται ότι το ναυάγιο βρίσκεται σε περίπου 514 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αυτό το μεγάλο βάθος καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχόν ανθρώπων που ενδεχομένως παραμένουν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του πλοίου. Οι προσπάθειες για την ανεύρεση και ανάσυρση είναι ιδιαίτερα περίπλοκες λόγω των συνθηκών του βυθού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis