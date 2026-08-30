Μπαράζ πυροβολισμών σε rave πάρτι στην Ελβετία: Ένας νεκρός, πέντε τραυματίες – Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν από πυρά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια rave πάρτι στην πόλη Ααράου της βόρειας Ελβετίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο ιπποδρόμιο της πόλης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται, ενώ τα κίνητρα της ενέργειας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το αιματηρό περιστατικό και ο απολογισμός

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, στην περιοχή του Σάχεν της πόλης Ααράου, κοντά στη Ζυρίχη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα πυρά στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ πέντε άτομα τραυματίστηκαν. Ορισμένοι εκ των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία του καντονίου του Άαργκαου επιβεβαίωσε το συμβάν, αναφέροντας αρχικά ότι υπήρχαν «πολλά θύματα». Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας, μέσω της πλατφόρμας X, έκανε λόγο για «νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν» και «μαζική επέμβαση της αστυνομίας», καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Το «Aarauer Rave» και οι συνθήκες

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του «Aarauer Rave», ενός ετήσιου techno πάρτι που διεξάγεται στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 3.500 άτομα, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 3.000 παρευρισκόμενους. Το πάρτι ξεκινά από νωρίς το απόγευμα και διαρκεί μέχρι τις 02:00 τη νύχτα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Blick δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για πυροτεχνήματα. Μόνο όταν κάποιος φώναξε «Όλοι κάτω», η ίδια και άλλοι παρευρισκόμενοι κρύφτηκαν κάτω από τον χώρο όπου βρισκόταν ο DJ. Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι, ενώ η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη και έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, ακούστηκε από τα μεγάφωνα η οδηγία «Πέστε όλοι κάτω!».

Οι έρευνες των αρχών, η αναζήτηση των δραστών και τα άγνωστα κίνητρα

Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται από τις ελβετικές αρχές. Η αστυνομία του Ααράου δεν έχει δημοσιοποιήσει καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα ή τον αριθμό των δραστών. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι εκκλήσεις της αστυνομίας προς τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο είναι συνεχείς, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δράστες ίσως να μην έχουν εντοπιστεί ακόμη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς», περιγράφοντας την ένταση της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, τα τυχόν κίνητρα καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινισθεί από τις αρχές, με τις έρευνες για την ανεύρεση των δραστών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στρατιωτική συνδρομή στις έρεψεις

Στο πλαίσιο των ερευνών, ένα ελικόπτερο Super Puma του Ελβετικού Στρατού κάνει κύκλους πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Άαραου. Τα δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος πραγματοποιεί αρκετές κινήσεις γύρω από την πόλη.

Τέτοιες αποστολές εκτελούνται συνήθως με ένα Super Puma εξοπλισμένο με σύστημα FLIR (Forward Looking Infrared), δηλαδή μια θερμική κάμερα απεικόνισης, έναν ισχυρό προβολέα, μια συσκευή παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου και ένα βαρούλκο διάσωσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις εντοπισμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos