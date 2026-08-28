Ξανάρχισαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ με τους νεκρούς να φτάνουν τους 489

Οι αρχές του Νεπάλ γνωστοποίησαν την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα αυτή την εβδομάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά τους αυξημένους φόβους για νέες πλημμύρες, οι οποίοι είχαν οδηγήσει σε μια ολιγόωρη διακοπή των επιχειρήσεων. Ο προσωρινός τερματισμός οφειλόταν στον κίνδυνο υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης που είχε σχηματιστεί μετά από μια μεγάλη κατολίσθηση. Ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων είναι βαρύς, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 489, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400.

Η επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν την επανέναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, παρά τον αυξανόμενο φόβο για περαιτέρω πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η απόφαση ακολουθεί μια ολιγόωρη διακοπή που είχε επιβληθεί λόγω του κινδύνου υπερχείλισης μιας τεχνητής λίμνης, η οποία είχε δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της πρόσφατης κατολίσθησης.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είχαν ανασταθεί τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος υπερχείλισης και εκδήλωσης νέων πλημμυρών. Ωστόσο, η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι οι επιχειρήσεις πλέον «διεξάγονται με συντεταγμένο τρόπο». Αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ επιβεβαίωσε την επανέναρξη των επιχειρήσεων και στη χώρα του, έπειτα από μια σύντομη διακοπή, σηματοδοτώντας την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ανεύρεση αγνοουμένων και την παροχή βοήθειας.

Υποχωρεί ο κίνδυνος από την τεχνητή λίμνη

Παράλληλα με την επανέναρξη των διασώσεων, υπάρχει μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την απειλή από την τεχνητή λίμνη. Η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι ο κίνδυνος υπερχείλισης της λίμνης, η οποία σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση, «μειώνεται σταδιακά». Αυτή η πληροφορία προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης και αποφυγής περαιτέρω καταστροφών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η λίμνη αδειάζει «με φυσικό τρόπο» και μάλιστα με πιο γρήγορο ρυθμό απ’ ό,τι γεμίζει με νέο νερό. Η στάθμη της λίμνης έχει μειωθεί κατά 10 μέτρα σε σχέση με το πρωί, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθεροποίηση της κατάστασης και την υποχώρηση του άμεσου κινδύνου για νέες, καταστροφικές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφή που έπληξε την περιοχή είναι τραγικός και συνεχώς αυξάνεται. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 489, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 1.400, προκαλώντας ανησυχία για την τελική έκταση της ανθρώπινης τραγωδίας.

Ειδικότερα, από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, σε περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Θιβέτ και του Νεπάλ, οι νεκροί έφτασαν τους πέντε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της Κίνας. Ο αριθμός των αγνοουμένων από αυτή τη συγκεκριμένη κατολίσθηση παραμένει σταθερός στους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί, είτε τουρίστες είτε προσκυνητές, γεγονός που καθιστά τις προσπάθειες εντοπισμού τους ακόμη πιο περίπλοκες.

Διεθνείς αντιδράσεις και επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο των διεθνών αντιδράσεων και της παροχής βοήθειας, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή Γκιρόνγκ το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου 2026. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συναντήθηκε με διασώστες που επιχειρούν στην περιοχή, καθώς και με εκτοπισμένους κατοίκους, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της κινεζικής κυβέρνησης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ ζήτησε να γίνονται γνωστές οι πληροφορίες που αφορούν την καταστροφή και τις προσπάθειες διάσωσης εγκαίρως και με απόλυτη διαφάνεια. Παράλληλα, κάλεσε σε ενίσχυση του συντονισμού με ξένες κυβερνήσεις, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εντοπισμού των αγνοουμένων. Τόσο ο Λι Τσιάνγκ όσο και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους ομολόγους τους του Νεπάλ για την τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit