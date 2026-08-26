Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Ρωσικά μαχητικά μπήκαν στη ζώνη αεράμυνας

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν για λίγη ώρα στην κορεατική ζώνη αεροπορικής άμυνας (KADIZ). Η κίνηση αυτή οδήγησε στην άμεση απογείωση νοτιοκορεατικών καταδιωκτικών, ως απάντηση στην παρουσία των ρωσικών αεροσκαφών. Το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ διευκρίνισε ότι, παρά την είσοδο στη ζώνη, δεν παραβιάστηκε ο νοτιοκορεατικός εναέριος χώρος.

Είσοδος στη ζώνη αεράμυνας και αντίδραση

Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν τα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αμέσως μετά την είσοδό τους στην κορεατική ζώνη αεροπορικής άμυνας. Για κάθε ενδεχόμενο και σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, αναπτύχθηκαν καταδιωκτικά της πολεμικής αεροπορίας της Νότιας Κορέας. Τα ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν και εξήλθαν από τη ζώνη πάνω από την ανατολική θάλασσα, η οποία είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Ιαπωνίας, όπως αναφέρθηκε από το νοτιοκορεατικό υπουργείο Άμυνας.

Η άμεση κινητοποίηση των νοτιοκορεατικών καταδιωκτικών υπογραμμίζει την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Παρόλο που η είσοδος στην KADIZ δεν ισοδυναμεί με παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, η παρουσία ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών σε αυτή τη ζώνη απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και την αναγνώριση για λόγους ασφαλείας.

Η έννοια της ζώνης αεροπορικής άμυνας (KADIZ)

Η κορεατική ζώνη αεροπορικής άμυνας (KADIZ) αποτελεί έναν τομέα που διαφέρει σημαντικά από τον κυρίαρχο εναέριο χώρο οποιουδήποτε κράτους. Πρόκειται για μια πολύ πιο ευρεία περιοχή, εντός της οποίας, τουλάχιστον θεωρητικά, τα ξένα αεροσκάφη οφείλουν να αναγνωρίζονται. Αυτή η απαίτηση αποσκοπεί στην διασφάλιση της ασφάλειας και την αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πρακτική, τα στρατιωτικά αεροσκάφη κατά κανόνα προειδοποιούν τις χώρες που έχουν θεσπίσει τέτοιες ζώνες πριν από την είσοδό τους σε αυτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από νομική άποψη, δεν υφίσταται υποχρέωση για τέτοια προειδοποίηση. Η διάκριση μεταξύ της KADIZ και του εναέριου χώρου είναι κρίσιμη για την κατανόηση της φύσης του σημερινού περιστατικού.

Προηγούμενο συμβάν με ρωσικά και κινεζικά αεροσκάφη

Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε αναφερθεί από τη Σεούλ τον Ιούνιο, όπου είχαν εμπλακεί τόσο κινεζικά όσο και ρωσικά αεροσκάφη. Τότε, πάνω από δέκα στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν εισέλθει στην KADIZ. Όπως και στην τωρινή περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει ότι ο εναέριος χώρος της χώρας δεν παραβιάστηκε.

Η επανάληψη τέτοιων συμβάντων αναδεικνύει μια συνεχιζόμενη δυναμική στην περιοχή. Η συχνότητα και η φύση αυτών των εισόδων στη ζώνη αεροπορικής άμυνας παρακολουθούνται στενά από τις νοτιοκορεατικές αρχές, οι οποίες διατηρούν σε εγρήγορση τις δυνάμεις τους.

Οι εξηγήσεις Πεκίνου και Μόσχας

Σε σχέση με το περιστατικό του Ιουνίου, το Πεκίνο είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές και οι κινεζικές ένοπλες δυνάμες προχώρησαν σε «στρατηγική αεροπορική περιπολία». Αυτή η περιπολία, όπως είχε δηλωθεί, πραγματοποιήθηκε πάνω από την ανατολική θάλασσα, γνωστή και ως θάλασσα της Ιαπωνίας, καθώς και πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα και τον δυτικό Ειρηνικό ωκεανό.

Από την πλευρά της, η Μόσχα είχε αναφέρει ότι η συγκεκριμένη περιπολία εντασσόταν στο πλαίσιο της συνηθισμένης στρατιωτικής συνεργασίας με το Πεκίνο. Είχε επίσης διασαφηνίσει ότι οι ενέργειες αυτές δεν στρέφονταν εναντίον «καμιάς τρίτης χώρας», επιδιώκοντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες που είχαν προκύψει από την παρουσία των αεροσκαφών στην KADIZ.

Διπλωματική διαμαρτυρία της Νότιας Κορέας

Παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν από το Πεκίνο και τη Μόσχα για το συμβάν του Ιουνίου, η διπλωματία της Νότιας Κορέας είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της. Συγκεκριμένα, είχε επιδώσει διαμαρτυρία τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κίνα, ζητώντας να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων συμβάντων στο μέλλον.

Η σημερινή είσοδος ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην κορεατική ζώνη αεροπορικής άμυνας, μετά την προηγούμενη διπλωματική παρέμβαση, επαναφέρει το θέμα της τήρησης των διεθνών πρακτικών και της διατήρησης της σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Reader