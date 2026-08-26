Ο Ζελένσκι ζητά «σθεναρό» διπλωματικό ρόλο από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε την Κίνα να διαδραματίσει έναν «σθεναρό διπλωματικό ρόλο» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του από τη Ρωσία. Η έκκληση αυτή διατυπώθηκε μέσω της πλατφόρμας X, αποτελώντας απάντηση σε συγχαρητήρια επιστολή που έλαβε από τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, για την επέτειο της ουκρανικής ανεξαρτησίας. Παράλληλα με τις διπλωματικές αυτές εξελίξεις, οι αρχές τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας βρίσκονται σε συζητήσεις για την πραγματοποίηση μιας νέας, «αρκετά μεγάλης» ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

Το κάλεσμα του Ζελένσκι προς την Κίνα για ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τις προσδοκίες του για την ενίσχυση της «συνεργασίας» με το Πεκίνο. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από την Κίνα να αναλάβει έναν «σθεναρό διπλωματικό ρόλο», ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Η συγκεκριμένη δήλωση του προέδρου Ζελένσκι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Δημοσιεύτηκε μέσω της πλατφόρμας X, ως απάντηση σε μια συγχαρητήρια επιστολή που του είχε αποστείλει ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ. Η επιστολή αυτή αφορούσε την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, γεγονός που έδωσε την αφορμή για την έκκληση του Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «η ειρήνη μπορεί να γίνει το κοινό μας επίτευγμα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συμβολής.

Συζητήσεις για μια «αρκετά μεγάλη» ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ταυτόχρονα με τις διπλωματικές εκκλήσεις, οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκονται σε ενεργές συζητήσεις. Το αντικείμενο των συνομιλιών τους είναι η πραγματοποίηση μιας νέας ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, η οποία χαρακτηρίζεται ως «αρκετά μεγάλη» σε έκταση και αριθμό.

Η πληροφορία αυτή ανακοινώθηκε από τη Ρωσίδα επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Γιάνα Λαντράταβα. Η δήλωση της κυρίας Λαντράταβα μεταδόθηκε στο ευρύ κοινό μέσω τηλεγραφήματος από το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επιβεβαιώνοντας έτσι τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το ιστορικό των ανταλλαγών αιχμαλώτων από την έναρξη του πολέμου

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων. Συνολικά, χιλιάδες αιχμάλωτοι έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους μέσω αυτών των διαδικασιών. Η ρωσική εισβολή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που σημαίνει ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια.

Μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες ανταλλαγής αιχμαλώτων επιτεύχθηκε τον Μάιο. Η συμφωνία αυτή επέτρεψε την επιστροφή περίπου χιλίων αιχμαλώτων πολέμου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα λιγοστά απτά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνομιλίες μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου. Οι συνομιλίες αυτές διεξήχθησαν με την ενεργή μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αναδεικνύοντας τον ρόλο τρίτων χωρών στις προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης.

Με πληροφορίες από: News.gr