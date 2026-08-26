Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με κατεδάφιση το κέντρο Κένεντι

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κατεδάφισης του κέντρου Κένεντι, μιας ιστορικής αίθουσας θεαμάτων στην Ουάσιγκτον. Η απειλή αυτή έρχεται σε περίπτωση που η δικαιοσύνη των ΗΠΑ εμποδίσει την υλοποίηση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του θεσμού, η οποία προβλέπει την επανατοποθέτηση του επωνύμου του Αμερικανού προέδρου στην πρόσοψη. Το κέντρο, που πλέον ελέγχεται από ανθρώπους του ρεπουμπλικάνου προέδρου, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με την ονομασία του και την αναγνώριση του ρόλου του Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαμάχη για την ονομασία του κέντρου

Η διαμάχη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας τοποθετήσει ανθρώπους του στο διοικητικό συμβούλιο του θεσμού, έβαλε το επώνυμό του μπροστά από εκείνο του δημοκρατικού προκατόχου του, μετονομάζοντας το κέντρο σε «κέντρο Τραμπ Κένεντι».

Ωστόσο, η αντιπολίτευση των δημοκρατικών προσέφυγε στη δικαιοσύνη, αμφισβητώντας την αλλαγή ονόματος. Την κίνηση αυτή κατήγγειλε επίσης και η οικογένεια Κένεντι, με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να διατάξει την ακύρωση της μετονομασίας.

Οι δικαστικές αποφάσεις και η επιμονή του ΔΣ

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου συμμορφώθηκε αρχικά προς την απόφαση της δικαιοσύνης τον Ιούνιο, αφαιρώντας το όνομα του Τραμπ. Ωστόσο, στις 13 Αυγούστου, το συμβούλιο ξαναψήφισε την τοποθέτηση του επωνύμου του ρεπουμπλικάνου προέδρου στην πρόσοψη, ως ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου του στην αποκατάσταση του κέντρου.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ είχε διατάξει στις 29 Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός δύο εβδομάδων, οποιαδήποτε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του (σ.σ. πρώην) προέδρου Κένεντι» από το κτίριο, τον ιστότοπό του και τα κατατεθειμένα σήματά του.

Οικονομικός και δομικός «κατήφορος» χωρίς αναγνώριση

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε προχθές Δευτέρα, σε δικόγραφα που υπέβαλε ενόψει ακροαματικής διαδικασίας αύριο Πέμπτη, ότι χωρίς τη ρητή αναγνώριση του ρόλου του Ντόναλντ Τραμπ, οι δωρητές δεν θα έκαναν συνεισφορές. Αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο, θα οδηγούσε το κέντρο σε έναν «θανάσιμο οικονομικό και δομικό κατήφορο».

Σε ιδιαίτερα δραματικούς όρους, το υπουργείο Δικαιοσύνης περιέγραψε την κατάσταση, προσθέτοντας ότι «χωρίς τις προσπάθειες αυτές, το κέντρο θα φθειρόταν περαιτέρω, καταλήγοντας να είναι επικίνδυνο και σαθρό οικοδόμημα, που θα έπρεπε να κατεδαφιστεί». Στη συνέχεια, θα αποφασιζόταν τι θα κατασκευαζόταν στη θέση του, για παράδειγμα «υπαίθριο αμφιθέατρο που θα επέβλεπε τον ποταμό Ποτόμακ».

Ανάγκη για εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης

Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ονομάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι είναι απολύτως απαραίτητες εργασίες για να σταματήσει το φαινόμενο των διαρροών νερού και για να πάψει να μπαίνει νερό στο κτίριο.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ είχε επίσης αναστείλει προσωρινά το κλείσιμο της αίθουσας για δύο χρόνια, θεωρώντας ότι το ΔΣ παρέλειψε τα καθήκοντά του διότι δεν έλαβε υπόψη τις συνέπειες της αναστολής λειτουργίας του κέντρου. Παρόλα αυτά, ο δικαστής ενέκρινε τη συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης, τονίζοντας πως το κτίριο τις έχει «κραυγαλέα» ανάγκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki