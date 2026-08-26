Ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στη νότια Συρία, αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο

Ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στο χωριό Τζάμλα της Συρίας, το οποίο βρίσκεται κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Κφαρ Ρουμάνα, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Οι δύο αυτές στρατιωτικές ενέργειες καταγράφονται με φόντο την αυξημένη ισραηλινή δραστηριότητα στα σύνορα της Συρίας και του Λιβάνου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους.

Η προέλαση στη συριακή επικράτεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του Al Jazeera που βρίσκονται στην περιοχή, ισραηλινές δυνάμεις προωθήθηκαν στο χωριό Τζάμλα. Το εν λόγω χωριό εντοπίζεται στη λεκάνη του Γιαρμούκ, μέσα στα όρια της δυτικής επαρχίας Ντεράα της Συρίας. Η θέση του είναι στρατηγική, καθώς βρίσκεται κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, στη νότια Συρία.

Η επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων περιελάμβανε την είσοδο περισσότερων από δέκα στρατιωτικών οχημάτων στο χωριό Τζάμλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της προέλασης, αναφέρθηκαν έρευνες σε σπίτια των κατοίκων. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα μέσα Al Mayadeen και Rasd, υπήρξαν αναφορές για ξυλοδαρμούς και περιορισμό των κατοίκων, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της τοπικής έντασης στην περιοχή.

Το αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο

Την ίδια περίοδο, ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έπληξε την περιοχή Κφαρ Ρουμάνα, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Οι πληροφορίες για αυτή την αεροπορική επιδρομή προέρχονται από συνεργάτες του μέσου που βρίσκονται στην πληγείσα περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα ακόμη αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή Dawhat Kfar Roummane, εντός της επαρχίας Ναμπατίγια. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατιωτικής δραστηριότητας που παρατηρείται στην ευρύτερη συνοριακή ζώνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Γεωγραφικό και στρατηγικό πλαίσιο των επιχειρήσεων

Οι δύο στρατιωτικές ενέργειες, τόσο η προέλαση στη Συρία όσο και το αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο, εκτυλίχθηκαν σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Το χωριό Τζάμλα, στη δυτική επαρχία Ντεράα της Συρίας, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, μια περιοχή που αποτελεί σημείο τριβής εδώ και χρόνια.

Αντίστοιχα, η περιοχή Κφαρ Ρουμάνα, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, είναι επίσης κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Η ταυτόχρονη εκδήλωση αυτών των επιχειρήσεων υπογραμμίζει την αυξημένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα που παρατηρείται στα σύνορα και στις γειτονικές περιοχές τόσο της Συρίας όσο και του Λιβάνου.

Ελλείψεις και αδιευκρίνιστα σημεία

Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της ισραηλινής επιχείρησης στο χωριό Τζάμλα της Συρίας παραμένουν άγνωστες. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συγκεκριμένοι λόγοι που οδήγησαν στην προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων προς το συριακό χωριό, παρά τις αναφορές για έρευνες και περιορισμούς κατοίκων.

Παρομοίως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν από τις δύο αυτές επιχειρήσεις. Τόσο για την προέλαση στη Συρία όσο και για το αεροπορικό πλήγμα στον Λιβάνιο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με θύματα ή την έκταση των υλικών καταστροφών.

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα στα σύνορα

Οι δύο αυτές εξελίξεις, δηλαδή η προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων στο συριακό έδαφος και το αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, καταγράφονται με φόντο μια ευρύτερη αυξημένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα παρατηρείται συστηματικά τόσο στα σύνορα όσο και στις γειτονικές περιοχές της Συρίας και του Λιβάνου.

Η εντατικοποίηση των στρατιωτικών κινήσεων στα σύνορα των δύο χωρών αποτελεί ένα διαρκές φαινόμενο, με τις πρόσφατες ενέργειες να εντάσσονται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τις στρατιωτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos