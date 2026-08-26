Volkswagen: Οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Περίπου οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας που σχεδιάζει η Volkswagen αναμένεται να επηρεάσουν τη Γερμανία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου την Τρίτη 25 Αυγούστου. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να κερδηθεί η υποστήριξη των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν εκφράσει έντονο θυμό για το μεγάλο σχέδιο αναδιάρθρωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία βρίσκεται σε κρίση. Μάλιστα, η έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της διοίκησης της Volkswagen και των εργαζομένων δεν κατάφερε να κατευνάσει την οργή τους για την προσπάθεια μείωσης του κόστους, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και οι περικοπές

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που περιλαμβάνει δέκα διαφορετικές μάρκες, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περίοδο κρίσης. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, ο όμιλος έχει καταρτίσει ένα δεύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο έρχεται σε συνέχεια ενός προηγούμενου σχεδίου που είχε εφαρμοστεί το 2024. Στο πλαίσιο των νέων αυτών μέτρων, προβλέπονται επιπλέον περικοπές που αφορούν 50.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, περίπου το ήμισυ των αναγκών για προσαρμογή αφορούν τη Γερμανία. Το υπόλοιπο μέρος των περικοπών θα επηρεάσει τις δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό, καλύπτοντας συνολικά περίπου 170 εταιρείες. Αυτή η κατανομή των περικοπών αποτελεί κεντρικό στοιχείο του σχεδίου που παρουσιάστηκε.

Η συνέλευση στο Βόλφσμπουργκ και οι αντιδράσεις

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε μια κρίσιμη συνέλευση του προσωπικού στην έδρα του ομίλου Volkswagen, στο Βόλφσμπουργκ της βόρειας Γερμανίας. Εκεί, ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε εκφώνησε μια πολυαναμενόμενη ομιλία, στην οποία περιέγραφε αναλυτικά τις διατάξεις που θα διέπουν το δεύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Η ομιλία του κ. Μπλούμε, η οποία απευθυνόταν σε περίπου 10.000 εργαζομένους, διακόπηκε επανειλημμένα από σφυρίγματα και άλλες εκφράσεις δυσαρέσκειας, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους. Αυτό καταδεικνύει το κλίμα θυμού και την έντονη αντίδραση των εργαζομένων απέναντι στα προτεινόμενα μέτρα μείωσης του κόστους και τις απειλές για τις θέσεις εργασίας τους.

Τα μέτρα και οι προοπτικές για το μέλλον

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της κρίσης και την αναδιάρθρωση του ομίλου, το διοικητικό συμβούλιο της Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εθελούσιες αποχωρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τη συνταξιοδότηση, καθώς και τη δυνατότητα φιλικών διακανονισμών με τους εργαζομένους.

Επιπλέον, ο όμιλος θα εφαρμόσει μια περιοριστική πολιτική προσλήψεων. Ο Όλιβερ Μπλούμε δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα οριστούν σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να δημιουργηθούν σταθερές προοπτικές για την εταιρεία και τους εργαζομένους της στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Η αβεβαιότητα για τα εργοστάσια στη Γερμανία

Ενώ το φάσμα του κλεισίματος εργοστασίων πλανάται πάνω από τη Γερμανία, ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε παραδέχτηκε ότι ορισμένες εγκαταστάσεις δεν έχουν ακόμη βιώσιμες προοπτικές παραγωγής για τη δεκαετία του 2030. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα εργοστάσια που βρίσκονται στο Έμντεν, το Ανόβερο, το Τσβίκαου και το Νέκαρζουλμ, για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Παρά την αναγνώριση αυτών των προκλήσεων, ο κ. Μπλούμε διαβεβαίωσε ότι το κλείσιμο των εργοστασίων θα αποτελεί πάντα την έσχατη λύση για τον όμιλο. Τόνισε επίσης ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν η πιο δαπανηρή επιλογή, υποδηλώνοντας την προτίμηση για άλλες λύσεις αναδιάρθρωσης.

Σειρά συναντήσεων με τους εργαζομένους

Η συνάντηση που έλαβε χώρα την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Βόλφσμπουργκ σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς εννέα προγραμματισμένων συναντήσεων. Αυτές οι συναντήσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στις κύριες εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας.

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της διοίκησης να επικοινωνήσει με τους εργαζομένους και να παρουσιάσει τα σχέδια αναδιάρθρωσης, αν και η αρχική συνάντηση αντιμετωπίστηκε με έντονες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια από το προσωπικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis