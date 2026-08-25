Ο Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον: «Πραγματική απώλεια» – Μεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε σήμερα εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας για μία εβδομάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον θάνατό της «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους» και τόνισε τη μοναδικότητά της στον κόσμο της μουσικής.

Η θλιβερή ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, ενημέρωσε το κοινό για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Στην ανάρτησή του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω ότι η Ντόλι Πάρτον, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της κάντρι, αλλά και πολύ πέρα από αυτό, που υπήρξε ποτέ, μόλις απεβίωσε».

Ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της απώλειας αυτής, περιγράφοντάς την ως «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους». Επίσης, εξήρε την απαράμιλλη προσφορά και το ταλέντο της Πάρτον, δηλώνοντας με έμφαση: «Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν, και δεν θα υπάρξει ποτέ».

Εντολή για μεσίστιες σημαίες σε όλη την επικράτεια

Ως φόρος τιμής στην Ντόλι Πάρτον και σε αναγνώριση της τεράστιας συνεισφοράς της, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εντολή αυτή θα ισχύσει για μία ολόκληρη εβδομάδα, ξεκινώντας από τις 6:00 μ.μ. της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα, η έναρξη του κυματισμού των σημαιών μεσίστιες αντιστοιχεί στις 01:00 π.μ. της Τετάρτης. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια επίσημη αναγνώριση του πένθους του αμερικανικού έθνους για την απώλεια της «βασίλισσας της κάντρι μουσικής».

Η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον

Η Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά. Αναγνωρισμένη ως μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι, η επιρροή της επεκτάθηκε πολύ πέρα από το συγκεκριμένο είδος μουσικής, αγγίζοντας εκατομμύρια ψυχές σε όλο τον κόσμο.

Ο πρόεδρος Τραμπ, στην ανάρτησή του, εξήρε τη διαδρομή και την προσφορά της Ντόλι Πάρτον, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητά της ως καλλιτέχνιδας. Η αναφορά του ότι «δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν» τονίζει το ανεξίτηλο στίγμα που άφησε στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Το συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στο Truth Social με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού προς την Ντόλι Πάρτον. «Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σ’ αγαπά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας τα συναισθήματα θλίψης και αγάπης που νιώθουν πολλοί για την εκλιπούσα.

Η είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον είχε γίνει γνωστή νωρίτερα, μέσω ανάρτησης του ανιψιού της στο Instagram. Η απώλεια της θρυλικής τραγουδίστριας σε ηλικία 80 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την κάντρι μουσική και όχι μόνο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis